Ощадбанк змінив правила для клієнтів: хто має звернутись до відділення

Державний "Ощадбанк" попередив про оновлення правил для власників банківських карт. У зв'язку з ухваленими змінами, деякі клієнти мають з документами звернутися до того відділення фінустанови або області, де було відкрито рахунок.

Що змінилося для клієнтів Ощадбанку

За даними пресслужби банку, зміни стосуються термінів обслуговування карт, чинність який добігла кінця ще на початку повномасштабної війни та неоодноразово була продовжена.

Згідно з новим ухваленим рішенням, більшій частині старих карт термін дії в черговий раз пролонгували. Власники можуть надалі ними вільно користуватися.

Картки із продовженим терміном повністю функціональні, дозволяють робити такі операції:

здійснювати розрахунки у торговельних мережах;

знімати готівкові кошти у банкоматах.

"Звертаємо увагу, що термін дії платіжних карток автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року. Це стосується карток, термін дії яких завершився, починаючи з лютого 2022 року", — повідомили у пресслужбі.

Відповідне рішення торкнулося всіх банківських продуктів. Зокрема, надалі можна виконувати операції такими картками:

Дебетовими "Моя картка"/Цифровими картками;

Картками для виплат для нарахування пенсій, соцвиплат, стипендій та зарплат;

Картками для дітей та підлітків;

Преміальними картками (Platinum/World Elite/Infinite).

Раніше у банку попереджали про необхідність заміни старих карток. Там зазначали, що черговий термін дії закінчиться 30 червня цього року, після чого банк хотів анулювати частину з них.

Кому необхідно звернутися до відділення Ощадбанку

Як розповіли у фінустанові, термін дії автоматично не продовжили для двох видів карт. Під анулювання потрапили:

Картки, за якими не здійснювалися операції з 1 січня 2025-го, або які не використовувалися; Картки, залишок коштів на рахунку яких менший чи дорівнює нулю.

У зв'язку з цим, якщо клієнтам було заблоковано карту за однією з вищевказаних причин, потрібно звернутися до банківського відділення для перевипуску. Якщо цього не зробити, є загроза повністю втратити доступ до власних рахунків. Важливо те, що прибути необхідно до того офісу або області, де було відкрито рахунок.

Також це можна здійснити за довіреністю, якщо клієнт немає змоги прибути сам або перебуває за межами країни.

Інформацію щодо терміну дії карт громадяни можуть уточнити таким чином:

у контактному-центрі за номером: 0-800-210-800;

через вебдзвінок на офіційному порталі;

шляхом дзвінка у месенджері Viber.

Клієнти, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до банківської установи за таким номером: +38 (044) 247-84-18.

Здійснити перевипуск картки можна у відділенні банку у будь-який зручний час, додали у фінустанові.

