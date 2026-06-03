Кредити для ветеранів під 0% комісії: ПриватБанк оголосив про нові пільги

Військовослужбовці, ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським ветеранам, які після завершення служби планують займатися бізнесом, доступні кошти на розвиток власної справи. Для них у ПриватБанку запустили нову програму підтримки з пільговими умовами кредитування та обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію банку.

Які переваги пропонують

Ветерани зможуть скористатися вже існуючими кредитними програмами на особливих умовах:

0% комісії за видачу кредиту;

безкоштовне обслуговування рахунку протягом року.

можливість отримати кошти на розвиток або масштабування власної справи;

консультаційна підтримка для підприємців.

Хто може скористатися програмою

Подати заявку на пільгове фінансування можуть:

ветерани війни, зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

компанії, у яких ветерани є кінцевими власниками 100% бізнесу.

У банку зазначають, що програма діятиме на постійній основі. Надалі підтримку ветеранів планують розширити за рахунок нових фінансових продуктів, додаткових кредитних пільг та спеціальних сервісів.

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