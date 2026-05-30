Тарифи та ліміти Ощадбанку: чи будуть зміни для віртуальних карт у червні

У держфінустанові "Ощадбанк" є можливість оформлення віртуальних карт онлайн, навіть не будучи клієнтом банку. Відомо, які переваги такої пропозиції, а також які будуть ліміти та чи зміняться тарифи у червні 2026 року.

Переваги, тарифи та ліміти віртуальних карт Ощадбанку

Ощадбанк надає можливість відкривати віртуальні карти, які не передбачають наявність аналога у вигляді фізичного пластику. Цифровий формат має ті ж реквізити, що й звичайний: номер, термін дії та CVV-код. Це дає можливість використовувати їх для онлайн-розрахунків, переказів грошей і платежів через мобільні гаманці. Водночас, щоб перейти на цифровий варіант, варто перевірити у смартфоні:

Наявність модуля NFC — без нього розрахунки будуть можливі виключно для покупок в інтернеті/переказів через застосунок. Актуальну версію операційної системи — застосунок для безконтактних розрахунків потребує актуальних версій iOS/Android. Постійний доступ до інтернету — це необхідно для перевірки балансу, перегляду лімітів та переказів.

Цифрова картка надасть такі переваги: для оформлення не потрібні фізичні документи та відвідування відділень, передбачає безпеку, адже через відсутність фізичного пластику унеможливить її втрату, а також економію, адже випуск є безкоштовним, вигідні умови обслуговування.

Раніше лише ті, хто мав відкриті рахунки (адже банк вже мав дані клієнта), могли зробити віртуальну карту онлайн без візиту до відділення. Зараз же Ощадбанк реалізував нову опцію: стати власником такої картки можуть нові користувачі, яким не потрібно звертатися до банківського відділення.

Щодо тарифів, то у червні 2026 року вони не зазнають змін. Потрібно платити лише за додаткові сервіси, тоді як більшість базових операцій будуть безкоштовними. Зокрема, для "Моя картка":

вартість обслуговування додаткової картки обійдеться у 100 грн/рік;

не передбачає плати за поповнення рахунку у мережі Ощадбанку з картки, 1% від розміру під час інших варіантів.

Тарифи на видачу готівки:

через банкомати до 20 000 грн на місяць безплатно, вище — 1% від суми;

через банкомати за кордоном — 1,5 % від суми + 35 грн (передбачені ліміти Нацбанку);

через каси Ощадбанку з карткою — безплатно.

У разі здійснення платежів — безплатно через Ощадбанк, на карти — до 20 000 грн на місяць безкоштовно, вище — 1% від суми, на рахунки в інших фінустановах — 0,5% від розміру платежу (від 5 грн).

Вартість сповіщень — 25 грн/місяць у Viber, 40 грн/місяць за SMS-повідомлення, та безплатно через електронну пошту і push-сповіщення.

Як зареєструвати е-картку Ощадбанку

Для реєстрації віртуальної карти Ощадбанку необхідно виконати кілька кроків через застосунок "Дія". А саме:

завантажити "Мобільний Ощад" на смартфон;

відкрити застосунок, обрати цифрову карту та натиснути "Замовити";

ввести номер мобільного телефону;

прийняти дзвінок від банку;

ввести 4-значний код.

надати документи в "Дії" (необхідний закордонний/внутрішній паспорт нового зразка);

зробити фото та заповнити дані про себе;

обрати регіон та відділення на карті.

