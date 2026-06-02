Головна Фінанси Ліміти в Ощадбанку: як змінити обмеження на карткові перекази

Дата публікації: 2 червня 2026 06:01
Ліміти на картці Ощадбанку: як змінити обмеження на перекази та оплати
Люди біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк, щоб убезпечити своїх клієнтів від шахрайських дій, встановлює ліміти на грошові операції. Обмеження стосуються як кредитних, так і дебетових карток, на які українці отримують пенсії та соцвиплати. Проте інколи встановленого ліміту недостатньо, щоб забезпечити ті чи інші потреби. 

Новини.LIVE розповідають, як самостійно збільшити дозволену суму операцій на картці Ощадбанку. 

Зміна ліміту в застосунку Ощад24

В Ощадбанку пояснили: щоб змінити або повністю скасувати встановлені ліміти за карткою через застосунок "Мобільний Ощад", потрібно зайти до програми та обрати картку, для якої ви хочете оновити налаштування. 

Далі перейдіть у додаткові параметри картки та відкрийте розділ "Ліміти на день". Далі необхідно вибрати тип ліміту, який потрібно змінити — наприклад, для зняття готівки чи розрахунків у мережі. 

Після цього можна встановити нову суму обмеження або повністю вимкнути ліміт, якщо в ньому більше немає потреби. 

Як ще можна збільшити ліміт

Також змінити або зняти обмеження можна через чат-бот Ощадбанку. Для цього потрібно натиснути кнопку "Розпочати" та вказати номер телефону, який прив’язаний до банківських сервісів. 

Після авторизації слід перейти до "Головного меню", обрати розділ "Мої рахунки", а далі — продукт "Картка". Наступним кроком необхідно ввести останні чотири цифри картки, щодо якої потрібно виконати налаштування, та натиснути пункт "Ліміти".

Якщо певна операція вже була заблокована через встановлені обмеження, потрібно обрати функцію "Спрацював ліміт".
У разі, якщо ви хочете заздалегідь скасувати обмеження для майбутніх оплат або переказів, слід скористатися пунктом "Зняти наперед". Це дозволить уникнути відмов під час проведення фінансових операцій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк змінив правила для власників карток. Оновлення стосується терміну обслуговування рахунків. Клієнтам необхідно звернутися до відділення в якому була відкрита картка, та надати додаткові документи. 

Також Новини.LIVE писали про актуальні ліміти для віртуальних карток Ощадбанку. Деякі операції так і залишаються безплатними. Водночас передбачені комісії за зняття готівки та окремі види платежів. 

Ощадбанк грошові перекази ліміти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
