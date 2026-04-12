ПриватБанк і поповнення мобільного рахунку: чи можна сплатити за польський номер

Відколи почалася повномасштабна війна з Росією, тисячі українців знайшли тимчасовий прихисток у сусідній Польщі. Час від часу люди продовжують виїжджати за кордон, тож їм вкрай важливо постійно перебувати на зв'язку з друзями та рідними, які залишаються на охопленій війною Батьківщині. Українці встановлюють SIM-картки польських мобільних операторів і багатьох цікавить, чи можна поповнити польський номер з банківської картки, наприклад, ПриватБанку.

Як поповнити польський мобільний номер у ПриватБанку

Якщо коротко — ніяк. Так, на сайті ПриватБанку, у розділі "Поширені запитанння", про поповнення номера закордонного мобільного оператора вказується таке:

"На жаль, поповнення закордонних номерів поки що недоступне", — йдеться у повідомленні.

Отже, станом на квітень 2026 року ПриватБанк дозволяє поповнювати номери тільки українських мобільних операторів (віртуальних у тому числі), а саме:

Kyivstar;

Vodafone;

lifecell;

Інтертелеком;

ТриМоб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк запускає нову кешбек-програму, за якою клієнти можуть отримати кешбек 2026 гривень. Таку можливість нададуть клієнтам, які отримуватимуть та здійснюватимуть міжнародні перекази на картку ПриватБанку Visa. Перекази можна робити з валютних карток ПриватБанку в доларах або євро.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує поповнити мобільний рахунок у ПриватБанку. Так, фінустанова встановила комісію в 1%, якщо поповнення здійснювати з карт інших банків у банкоматах/ терміналах. Ще Новини.LIVE писали, що за SWIFT-перекази з картою Mastercard від ПриватБанку можна отримати подвійну винагороду. Допоки діє акція, учасникам можуть виплатити 250 гривень. Натомість на кожному етапі винагорода може зрости до 2500 гривень.