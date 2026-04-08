Головна Фінанси Компенсації у ПриватБанку: за які операції нарахують 2 500 грн

Компенсації у ПриватБанку: за які операції нарахують 2 500 грн

Дата публікації: 8 квітня 2026 07:01
Перекази у ПриватБанку: кому нарахують бонус у 2 500 грн навесні
Мобільний застосунок "Приват24" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримати за здійснення міжнародних міжбанківських переказів компенсацію до 2 500 грн. Для цього лише необхідно виконати кілька рекомендацій. 

Про те, кому нарахують бонуси за перекази, розповідають Новини.LIVE.

Які компенсації можна отримати у ПриватБанку

За умовами банку, клієнти можуть отримати бонуси за здійснення  SWIFT-переказів за допомогою картки міжнародної платіжної системи Mastercard у мобільному застосунку та вебверсії "Приват24".

Така можливість буде доступна лише до 25 травня 2026 року. Долучитися до неї зможуть громадяни за дотримання таких умов:

  • клієнти, яким понад 18 років;
  • мають ідентифікаційний код;
  • активну картку Mastercard від Привату (картку для виплат, Універсальна, Універсальна Gold, преміальні картки).

Учасники зможуть отримати такі види компенсацій:

  1. 250 грн за здійснення першого SWIFT-переказу із картою Mastercard від Привату (для клієнтів, які не здійснювали їх більш ніж три місяці);
  2. 2 500 грн для 50 клієнтів (25 осіб щомісяця).

"Отримуйте або надсилайте SWIFT-перекази з карткою Mastercard від ПриватБанку та отримуйте подвійну винагороду! Протягом усього періоду акції учасник може отримати кешбек 250 грн у програмі "Привіт" і на кожному етапі вигравати 2500 грн", — пояснюють у фінустанові.

Як отримати бонус за перекази у ПриватБанку  

Як пояснили у банку, за кожен SWIFT-переказ у сумі від 250 доларів (еквівалент), одержаний чи надісланий за допомогою карти платіжної системи Mastercard від ПриватБанку можна буде отримати шанс виграти бонус у розмірі 2 500 грн. Такі операції автоматично зараховуватимуть до розіграшу. 

Для нарахування компенсації у 250 грн за перший SWIFT-переказ клієнтам необхідно виконати кілька дій:

  • у програмі "Привіт" мобільного застосунку "Приват24" активувати акцію;
  • одержати чи надіслати SWIFT-переказ із картою Mastercard на суму 250 доларів.

Згідно з правилами, банк буде щомісяця визначати володарів призів шляхом спеціального сервісу random.org.ua з-поміж учасників, які виконають всі вищевказані умови акції.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що до кінця липня поточного року у ПриватБанку можна отримати бонуси за перекази RIA. За кожну таку операцію фінустанова обіцяє нарахувати грошовий приз у 2 000 грн. Окрім того, можна отримати 25% знижку на перекази Ria з Молдови та Вірменії. 

Також Новини.LIVE розповідали, як убезпечити онлайн-розрахунки у ПриватБанку. За замовчуванням встановлений ліміт у 2 000 грн на добу, проте його можна самостійно закрити у "Приват24", натиснувши на опцію "Оплата в Інтернеті". 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
