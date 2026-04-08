Перекази у ПриватБанку: кому нарахують бонус у 2 500 грн навесні

Навесні 2026 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримати за здійснення міжнародних міжбанківських переказів компенсацію до 2 500 грн. Для цього лише необхідно виконати кілька рекомендацій.

Які компенсації можна отримати у ПриватБанку

За умовами банку, клієнти можуть отримати бонуси за здійснення SWIFT-переказів за допомогою картки міжнародної платіжної системи Mastercard у мобільному застосунку та вебверсії "Приват24".

Така можливість буде доступна лише до 25 травня 2026 року. Долучитися до неї зможуть громадяни за дотримання таких умов:

клієнти, яким понад 18 років;

мають ідентифікаційний код;

активну картку Mastercard від Привату (картку для виплат, Універсальна, Універсальна Gold, преміальні картки).

Учасники зможуть отримати такі види компенсацій:

250 грн за здійснення першого SWIFT-переказу із картою Mastercard від Привату (для клієнтів, які не здійснювали їх більш ніж три місяці); 2 500 грн для 50 клієнтів (25 осіб щомісяця).

"Отримуйте або надсилайте SWIFT-перекази з карткою Mastercard від ПриватБанку та отримуйте подвійну винагороду! Протягом усього періоду акції учасник може отримати кешбек 250 грн у програмі "Привіт" і на кожному етапі вигравати 2500 грн", — пояснюють у фінустанові.

Як отримати бонус за перекази у ПриватБанку

Як пояснили у банку, за кожен SWIFT-переказ у сумі від 250 доларів (еквівалент), одержаний чи надісланий за допомогою карти платіжної системи Mastercard від ПриватБанку можна буде отримати шанс виграти бонус у розмірі 2 500 грн. Такі операції автоматично зараховуватимуть до розіграшу.

Для нарахування компенсації у 250 грн за перший SWIFT-переказ клієнтам необхідно виконати кілька дій:

у програмі "Привіт" мобільного застосунку "Приват24" активувати акцію;

одержати чи надіслати SWIFT-переказ із картою Mastercard на суму 250 доларів.

Згідно з правилами, банк буде щомісяця визначати володарів призів шляхом спеціального сервісу random.org.ua з-поміж учасників, які виконають всі вищевказані умови акції.

