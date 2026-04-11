ПриватБанк нарахує 300 клієнтам по 2 026 грн: як взяти участь

Мобільний застосунок "Приват24".

До 10 липня 2026 року державний "ПриватБанк" надасть клієнтам можливість отримати компенсації в рамках нової кешбек-програми за здійснення міжнародних переказів на картки Visa. У фінустанові наголошують, що максимальна сума винагороди не обмежуватися.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Які умови нової кешбек-програми ПриватБанку

Як зазначається, клієнти, які відправлять або отримають міжнародні грошові перекази, можуть отримати бонуси. Відповідна програма триватиме три місяці, за цей час мають намір виплатити грошові компенсації.

Всіх, хто приєднається до нової програми ПриватБанку та Visa, чекатиме винагорода у вигляді кешбеку у розмірі 2026 грн. Його отримають щомісяця по 100 осіб. При цьому один учасник під час кожного етапу зможе отримати кешбек на вищевказану суму, а максимальна сума не обмежується.

"Кожен міжнародний переказ збільшує шанси на отримання кешбеку. Максимальна сума кешбеку не обмежена, що дозволяє отримувати винагороди на кожному етапі програми: загалом кешбеки 2026 грн отримають 300 клієнтів банку", — додали у банку.

Як взяти участь у програмі у ПриватБанку

Клієнти, які бажають стати учасникам програми, мають зареєструватися на сторінці акції. Далі необхідно дотриматися таких умов:

отримати хоча б один міжнародний переказ на картку ПриватБанку Visa;

здійснити переказ з валютної картки Visa на суму від 2026 грн в еквіваленті.

Долучитися до програми можуть всі види термінових переказів і міжнародних платежів, що діють у ПриватБанку.

Здійснити перекази з закордонною карткою Visa можна у "Приват24:

у мобільному застосунку у меню "Переказати";

через вебверсію у меню "Переказ на картку".

Перекази можна робити з валютних карток ПриватБанку в доларах або євро.

Для клієнтів діють вигідні умови на міжнародні P2P-перекази через

"Приват24":

1% замість 1,5% — з іноземної картки Visa на карту ПриватБанку;

1% замість 2% — з валютної карти Visa від ПриватБанку на закордонну картку.

