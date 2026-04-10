Загроза втрати грошей у ПриватБанку: що треба знати про операції у банкоматах

Людина тримає гроші у руках.

У державному "ПриватБанку" можна недоотримати кошти під час операцій в банкоматах, а також у деяких випадках неможливо довести втрату. Українцям дали поради, як знімати готівку для уникнення такого розвитку подій.

Про це йдеться у коментарях на порталі "Мінфін".

Ситуація з невидачею коштів банкоматом ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт недорахувався певної суми коштів і не зміг довести втрату. За його словами, одного разу під час зняття готівки у банкоматі він отримав на 500 грн менше, ніж замовляв. Серед купюр по 1 000 грн була одна на 500 грн.

Чоловік кілька разів звертався до банку з метою отримання невиданої суми коштів, однак йому щоразу повідомляли про відсутність підстав. Зазначається, що під час інкасації зайвих сум не виявили.

Громадян розповів, що єдиним доказом є відеокамери, однак у банку не стали перевіряти записи.

Клієнт наголосив, що отримує офіційні доходи, має оформлений кредит у цьому банку і йому немає приводу вводити в оману, однак у підсумку у цій ситуації залишився крайнім.

"24.03.2026 знімав гроші в банкоматі. Отримав на 500 грн менше, ніж замовляв — серед купюр по 1000 грн була одна на 500 грн. Двічі створював заявку — обидва рази мені відповіли, що "не знайшли підтвердження помилки" — фактично зробили мене брехуном. Я двічі перераховував гроші не відходячи від банкомата — це має бути видно на камері. Але вони про запис взагалі нічого не сказали. При цьому я маю досить непоганий рівень білих доходів, маю карти Голд та Платинум даного банку, маю кредит на авто, тому мені немає сенсу намагатись "кинути" банк на якісь 500 грн...", — йдеться у повідомленні.

Що треба знати про операції у банкоматах

На порталі користувачі припустили, що проблемою могло стати внесення до пристрою купюри у 500 грн замість 1 000. У такому разі довести протиправність неможливо. В основному записи з відеокамер використовують у випадках, якщо карту вкрали і зняли з неї гроші.

З огляду на це, клієнтам рекомендують звертатися до банківської каси у разі необхідності зняття готівки з картки для уникнення негативного розвитку подій.

За даними банку, громадяни самі можуть знизити ризик втрати грошей у банкоматах. Для цього треба послуговуватися такими правилами:

необхідно уникати зняття коштів у незнайомих банкоматах;

здійснювати операції надійніше у банкоматах банку, що випустив картку;

за краще обрати банкомат у приміщенні відділення банку, а не на вулиці;

не знімати великі суми за один раз.

У разі невидачі коштів банкоматом потрібно подати заяву для повернення, додавши такі відомості:

паспорт власника банківської картки, з якої банкомат не видав кошти;

чек або квитанцію з приладу, який дав збій (якщо є);

інформацію про банкомат (адресу, номер).

Як правило, інкасація банкоматів відбувається щонайменше раз на тиждень. У разі виявлення зайвих сум, клієнту повернуть кошти до двох тижнів. Проте, якщо кошти були з карти іншого банку, то на повернення може піти від 45 до 120 днів.

