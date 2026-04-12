ПриватБанк и пополнение мобильного счета: можно ли оплатить за польский номер

Украинцы в Польше: могут ли пополнить мобильный с карты ПриватБанка
С тех пор, как началась полномасштабная война с Россией, тысячи украинцев нашли временное убежище в соседней Польше. Время от времени люди продолжают выезжать за границу, поэтому им крайне важно постоянно находиться на связи с друзьями и родными, которые остаются на охваченной войной Родине. Украинцы устанавливают SIM-карты польских мобильных операторов и многих интересует, можно ли пополнить польский номер с банковской карты, например, ПриватБанка.
Как пополнить польский мобильный номер в ПриватБанке
Если коротко — никак. Так, на сайте ПриватБанка, в разделе "Распространенные вопросы", о пополнении номера зарубежного мобильного оператора указывается следующее:
"К сожалению, пополнение зарубежных номеров пока недоступно", — говорится в сообщении.
Итак, по состоянию на апрель 2026 года ПриватБанк позволяет пополнять номера только украинских мобильных операторов (виртуальных в том числе), а именно:
- Kyivstar;
- Vodafone;
- lifecell;
- Інтертелеком;
- ТриМоб.
Что еще стоит знать
