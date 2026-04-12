ПриватБанк и пополнение мобильного счета: можно ли оплатить за польский номер

С тех пор, как началась полномасштабная война с Россией, тысячи украинцев нашли временное убежище в соседней Польше. Время от времени люди продолжают выезжать за границу, поэтому им крайне важно постоянно находиться на связи с друзьями и родными, которые остаются на охваченной войной Родине. Украинцы устанавливают SIM-карты польских мобильных операторов и многих интересует, можно ли пополнить польский номер с банковской карты, например, ПриватБанка.

Как пополнить польский мобильный номер в ПриватБанке

Если коротко — никак. Так, на сайте ПриватБанка, в разделе "Распространенные вопросы", о пополнении номера зарубежного мобильного оператора указывается следующее:

"К сожалению, пополнение зарубежных номеров пока недоступно", — говорится в сообщении.

Итак, по состоянию на апрель 2026 года ПриватБанк позволяет пополнять номера только украинских мобильных операторов (виртуальных в том числе), а именно:

Читайте также:

Kyivstar;

Vodafone;

lifecell;

Інтертелеком;

ТриМоб.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк запускает новую кэшбек-программу, по которой клиенты могут получить кэшбек 2026 гривен. Такую возможность предоставят клиентам, которые будут получать и осуществлять международные переводы на карту ПриватБанка Visa. Переводы можно делать с валютных карт ПриватБанка в долларах или евро.

Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько стоит пополнить мобильный счет в ПриватБанке. Так, финучреждение установило комиссию в 1%, если пополнение осуществлять с карт других банков в банкоматах/терминалах. Еще Новини.LIVE писали, что за SWIFT-переводы с картой Mastercard от ПриватБанка можно получить двойное вознаграждение. Пока действует акция, участникам могут выплатить 250 гривен. Зато на каждом этапе вознаграждение может вырасти до 2500 гривен.