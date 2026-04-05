Головна Фінанси ПриватБанк стягує комісію за поповнення мобільного телефону: які тарифи

ПриватБанк стягує комісію за поповнення мобільного телефону: які тарифи

Дата публікації: 5 квітня 2026 07:01
Комісії у ПриватБанку: скільки коштує поповнити рахунок на смартфоні
Дівчина зі смартфоном у руці й додаток Приват24. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк стягує комісії з клієнтів, які поповнюють свій мобільних рахунок грошима з карток банку. На деяких громадян чекають й додаткові комісії. Загалом клієнти сплачують додатково від 4 до 5 гривень.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVE

Тарифи на поповнення мобільного рахунку у ПриватБанку

Станом на квітень 2026 року клієнти ПриватБанку сплачують по 4 гривні за поповнення мобільного рахунку. Додатковий 1% сплатять ті, хто вирішить поповнити рахунок з карток інших банків в банкоматах та терміналах самообслуговування (АТМ, ATM-Recycler, ТСО). Поповнити мобільний, подзвонивши на короткий номер 3700, коштуватиме ще плюс 5 гривень.

Як поповнити мобільний рахунок у додатку Приват24

Якщо застосунок ПриватБанку вже встановлений на смартфоні, тоді потрібно:

  • авторизуватися;
  • натиснути на "Поповнення мобільного";
  • обрати картку, з якої хочете списати гроші;
  • вказати номер телефону або вибрати з телефонної книги; 
  • натиснути "Продовжити";
  • підтвердити операцію.

Автоплатіж

Функція доступна у мобільному додатку Приват24. Щоб налаштувати її, треба:

Читайте також:
  • відкрити розділ "Ще сервіси – Автоплатежі";
  • натиснути "Створити автоплатіж – Поповнення мобільного";
  • вказати номер, суму поповнення й натиснути "Продовжити";
  • встановити, як часто з картки списуватимуться гроші; 
  • зазначити початкову дату списання, картку та натиснути "Продовжити".

Як поповнити мобільний рахунок у терміналах самообслуговування ПриватБанку

Для цього:

  • відкриваєте на терміналі розділ"Поповнити мобільний";
  • вводите номер телефону, тиснете "Далі" та авторизовуєтесь;
  • вносите готівку, тисните "Поповнити" або "Оплатити карткою";
  • зазначити суму й тиснете "Далі";
  • вставляєте картку або обираєте її зі списку власних карток, після чого вводите ПІН-код.

За такою ж процедурою можна поповнити мобільний рахунок в банкоматах ПриватБанку. 

Раніше Новини.LIVE писали, ПриватБанк не підвіщуватмие тарифи на міжнародні перекази. Комісії в 1% діятимуть щонайменше до кінця травня. Тарифи знижені на міжнародні перекази у мобільному застосунку чи у вебверсії Приват24. Ще Новини.LIVE розповідали, що до кінця квітня для деяких клієнтів ПриватБанку діятимуть змінені правила. Йдеться про запуск спільної програми з Visa та мережею WOG. Нею може скористатися малий та середній бізнес.  

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
