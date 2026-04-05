Комісії у ПриватБанку: скільки коштує поповнити рахунок на смартфоні

ПриватБанк стягує комісію за поповнення мобільного телефону: які тарифи
Державний ПриватБанк стягує комісії з клієнтів, які поповнюють свій мобільних рахунок грошима з карток банку. На деяких громадян чекають й додаткові комісії. Загалом клієнти сплачують додатково від 4 до 5 гривень.
Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVE.
Тарифи на поповнення мобільного рахунку у ПриватБанку
Станом на квітень 2026 року клієнти ПриватБанку сплачують по 4 гривні за поповнення мобільного рахунку. Додатковий 1% сплатять ті, хто вирішить поповнити рахунок з карток інших банків в банкоматах та терміналах самообслуговування (АТМ, ATM-Recycler, ТСО). Поповнити мобільний, подзвонивши на короткий номер 3700, коштуватиме ще плюс 5 гривень.
Як поповнити мобільний рахунок у додатку Приват24
Якщо застосунок ПриватБанку вже встановлений на смартфоні, тоді потрібно:
- авторизуватися;
- натиснути на "Поповнення мобільного";
- обрати картку, з якої хочете списати гроші;
- вказати номер телефону або вибрати з телефонної книги;
- натиснути "Продовжити";
- підтвердити операцію.
Автоплатіж
Функція доступна у мобільному додатку Приват24. Щоб налаштувати її, треба:
- відкрити розділ "Ще сервіси – Автоплатежі";
- натиснути "Створити автоплатіж – Поповнення мобільного";
- вказати номер, суму поповнення й натиснути "Продовжити";
- встановити, як часто з картки списуватимуться гроші;
- зазначити початкову дату списання, картку та натиснути "Продовжити".
Як поповнити мобільний рахунок у терміналах самообслуговування ПриватБанку
Для цього:
- відкриваєте на терміналі розділ"Поповнити мобільний";
- вводите номер телефону, тиснете "Далі" та авторизовуєтесь;
- вносите готівку, тисните "Поповнити" або "Оплатити карткою";
- зазначити суму й тиснете "Далі";
- вставляєте картку або обираєте її зі списку власних карток, після чого вводите ПІН-код.
За такою ж процедурою можна поповнити мобільний рахунок в банкоматах ПриватБанку.
Раніше Новини.LIVE писали, ПриватБанк не підвіщуватмие тарифи на міжнародні перекази. Комісії в 1% діятимуть щонайменше до кінця травня. Тарифи знижені на міжнародні перекази у мобільному застосунку чи у вебверсії Приват24. Ще Новини.LIVE розповідали, що до кінця квітня для деяких клієнтів ПриватБанку діятимуть змінені правила. Йдеться про запуск спільної програми з Visa та мережею WOG. Нею може скористатися малий та середній бізнес.
Читайте Новини.LIVE!