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Українським біженцям у Німеччині уріжуть виплати — кого торкнеться

28 серпня 2024 13:50
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога біженцям у Німеччині — за яких умов скорочують виплати
Біженці у тимчасовому притулку. Фото: ukrainianinpoland
Ксенія Симонова - Редактор

Українським біженцям у Німеччині можуть скорочувати призначені урядом виплати. У разі певних порушень — грошову допомогу можуть урізати до 30%.

Про це інформує видання Ukrainianingermany.de.

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За які порушення скорочують виплати у Німеччині

За чинними правилами, працездатні біженці у Німеччині мають право на соціальні виплати для підтримання гідного рівня життя нарівні з іншими громадянами.

Німцям гроші надають у тому разі, коли дохід нижче прожиткового мінімуму. Йдеться про допомогу Bürgergeld ("громадянський дохід"), яку виплачує Центр зайнятості.

Водночас, якщо громадянин порушить вимоги, то може втратити частину грошей.

Покарати можуть за відмову відвідувати інтеграційні курси, запропоновані вакансії, семінари з працевлаштування. Це вважається грубим порушенням, тому виплати скоротять на:

  • за один місяць за перше порушення — 10% ;
  • за два місяці за повторне порушення — 20%;
  • за три місяці за третє порушення — 30%.

У разі першого порушення, якщо виконати умови, то подальших санкційних обмежень можна уникнути.

У разі ігнорування прийому в Центрі зайнятості на призначений час (термін) без поважної причини, допомогу можуть скоротити на 10% щомісяця. Санкції загалом не можуть бути більші, ніж 30%.

У разі звільнення з роботи без поважної причини, виплати можуть скоротити на 30% терміном на три місяці.

За надання неправдивої інформації про майно і доходи, соцслужба вимагатиме повернення виплачених коштів. Також можуть накласти штрафи на порушника. А навмисне приховування інформації можуть розцінити як шахрайство у великих розмірах та покарати позбавленням волі на п'ять років.

Які виплати передбачені українцям

Торік соцдопомогу Bürgergeld у Німеччині надавали для 707,8 тисячі українських громадян, які мають тимчасовий захист.

У 2024 році передбачені такі суми:

  • для самотніх осіб/самотніх батьків — 563 євро;
  • для сімейних пар на одного партнера — 506 євро;
  • для дорослих у закладах — 451 євро;
  • для підлітків 14-17 років — 471 євро;
  • для дітей 6-13 років — 390 євро;
  • для дітей до 5 років — 357 євро.

Родині, яка складається із матері та двох дітей віком 6 та 14 років, виплачують щомісяця 1,42 тис. євро. Також надають по 750-850 євро на одну людину на оренду житла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі планують запровадити нові види соціальної допомоги на дітей у рамках програми "Aktywny rodzic". Громадяни України з жовтня матимуть можливість отримувати виплати в розмірі 1500 або 1900 злотих на кожну дитину за умови виконання певних вимог.

Також ми писали, що в Угорщині днями почав діяти новий закон щодо підтримки біженців. У зв'язку з цим деякі люди опинились на вулиці, адже їх виселили із притулків.

Німеччина виплати фінансова допомога гроші біженці соцвиплати

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