Біженцям з України будуть платити нову допомогу на дітей в Польщі — коли та скільки

Польська валюта. Фото: Adobe

У Польщі планують запровадити нові види соціальної допомоги на дітей у рамках програми "Aktywny rodzic". Громадяни України з жовтня матимуть можливість отримувати виплати в розмірі 1500 або 1900 злотих на кожну дитину за умови виконання певних вимог.

Про це йдеться у матеріалі Inpoland.net.pl.

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Хто має право на виплати

Фінансова допомога орієнтована на підтримку сімей з дітьми, які були змушені покинути Україну через війну. Програма передбачає три види допомоги:

Aktywni rodzice w pracy — для батьків, які працюють;

— для батьків, які працюють; Aktywnie w domu — для тих, хто піклується про дитину вдома;

— для тих, хто піклується про дитину вдома; Aktywnie w żłobku — для покриття витрат на догляд за дитиною віком до трьох років.

Українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, зможуть отримати допомогу за програмою "Aktywnie w żłobku". Ця підтримка спрямована на покриття витрат на послуги ясел, дитячих клубів, денних нянь та інших форм догляду за дітьми віком до трьох років.

Розмір допомоги

У випадку труднощів із здобуттям дошкільної освіти виплати продовжуватимуться до завершення навчального року, в якому дитині виповниться чотири роки. Розмір допомоги складатиме:

1500 злотих на місяць на одну дитину;

на місяць на одну дитину; 1900 злотих на місяць для дитини з інвалідністю.

Хто може подати заявку

Допомога буде доступна громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Для подання заяви необхідно відповідати наступним вимогам:

У заявника (законного опікуна дитини) та дитини повинен бути статус UKR ;

; Заявник разом із дитиною повинні безперервно перебувати на території Польщі протягом 365 днів на момент подання заяви.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 вересня в Польщі набувають чинності нові правила щодо сімейних допомог для українських батьків. Тепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу.

Ми також писали, що у Польщі для українців доступна нова грошова допомога. Громадяни можуть зареєструватися на участь у програмі підтримки біженців, які мають статус PESEL UKR.