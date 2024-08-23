Біженці в Угорщині — які зміни сталися у наданні допомоги українцям

Діти українських біженців. Фото: Stringer/AA/picture alliance

В Угорщині днями почав діяти новий закон щодо підтримки біженців. У зв'язку з цим деякі люди опинились на вулиці, адже їх виселили із притулків.

Про це повідомляють журналісти угорської служби "Радіо Свобода".

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Йдеться про норму ухвали угорського уряду, що передбачає обмеження на надання допомоги біженцям, які прибули з України.

Згідно з новою поправкою до указу угорського уряду, що набула чинності, право на житло матимуть тільки біженці із українських районів, які безпосередньо постраждали від реальних бойових дій.

Відповідні зміни змусили Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликати уряд переглянути рішення. Адже припускають, що до трьох тисяч біженців залишаться просто на вулиці, без житла.

За словами правозахисників, найбільш уразливі дві категорії громадян:

представники ромської етнічної меншини із Закарпатської області, які нині мешкають у притулках, а їх невдовзі закриють;

ті, хто має подвійне українсько-угорське громадянство, їм відмовляють у допомозі в інших країнах ЄС на підставі, що вони є громадянами Угорщини.

Як пишуть журналісти, нині в Угорщині налічується 30 тисяч біженців із України.

Напередодні у місті Коч на півночі Угорщини уже виселили перших біженців. Йдеться переважно про закарпатських ромів, які проживали у приватному притулку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Литви з 1 вересня 2024 року оновить правила з працевлаштування українських біженців. Скасують пільги для громадян без тимчасового захисту, що надавали можливість не отримувати дозволи на роботу.

Також ми повідомляли, що цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українцям. Зараз можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.