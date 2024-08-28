Помощь беженцам в Германии — при каких условиях сокращают выплаты

Украинским беженцам в Германии урежут выплаты — кого коснется
Украинским беженцам в Германии могут сокращать назначенные правительством выплаты. В случае определенных нарушений — денежную помощь могут урезать до 30%.
Об этом информирует издание Ukrainianingermany.de.
За какие нарушения сокращают выплаты в Германии
По действующим правилам, трудоспособные беженцы в Германии имеют право на социальные выплаты для поддержания достойного уровня жизни наравне с другими гражданами.
Немцам деньги предоставляют в том случае, когда доход ниже прожиточного минимума. Речь идет о помощи Bürgergeld ("гражданский доход"), которую выплачивает Центр занятости.
В то же время, если гражданин нарушит требования, может потерять часть денег.
Наказать могут за отказ посещать интеграционные курсы, предложенные вакансии, семинары по трудоустройству. Это считается грубым нарушением, поэтому выплаты сократят на:
- за один месяц за первое нарушение — 10%;
- за два месяца за повторное нарушение — 20%;
- за три месяца за третье нарушение — 30%.
В случае первого нарушения, если выполнить условия, дальнейших санкционных ограничений можно избежать.
В случае игнорирования приема в центре занятости на назначенное время (срок) без уважительной причины помощь могут сократить на 10% ежемесячно. Санкции в целом не могут быть больше 30%.
В случае увольнения с работы без уважительной причины выплаты могут сократить на 30% сроком на три месяца.
За предоставление ложной информации об имуществе и доходах, соцслужба потребует возвращения выплаченных средств. Также могут наложить штрафы на нарушителя. А умышленное сокрытие информации могут расценить как мошенничество в больших размерах и наказать лишением свободы на пять лет.
Какие выплаты предусмотрены украинцам
В прошлом году соцпомощь Bürgergeld в Германии оказывали для 707,8 тысяч украинских граждан, имеющих временную защиту.
В 2024 году предусмотрены следующие суммы:
- для одиноких лиц/одиноких родителей — 563 евро;
- для семейных пар на одного партнера — 506 евро;
- для взрослых в заведениях — 451 евро;
- для подростков 14-17 лет — 471 евро;
- для детей 6-13 лет — 390 евро;
- для детей до 5 лет — 357 евро.
Семьи, состоящей из матери и двух детей в возрасте 6 и 14 лет, выплачивают ежемесячно 1,42 тыс. евро. Также предоставляют по 750-850 евро на человека на аренду жилья.
Что еще стоит знать
Напомним, в Польше планируют ввести новые виды социальной помощи на детей в рамках программы "Aktywny rodzic". Граждане Украины с октября получат возможность получать выплаты в размере 1500 или 1900 злотых на каждого ребенка при условии выполнения определенных требований.
Также мы писали, что в Венгрии на днях начал действовать новый закон о поддержке беженцев. В этой связи некоторые люди оказались на улице, ведь их выселили из приютов.
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