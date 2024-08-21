Допомога біженцям у Польщі — українці можуть отримати нові виплати до 3,5 тис. злотих

Польські злоті. Фото: Yavp.pl

У Польщі для українців доступна нова грошова допомога. Громадяни можуть зареєструватися на участь у програмі підтримки біженців, які мають статус PESEL UKR.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.

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Детальніше про допомогу для українців у Польщі

Йдеться про проєкти під назвою "Wspólnie do niezależności", які діють у кількох польських воєводствах. Їх реалізують за допомогою Польського Червоного Хреста та Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Подавати заявки на отримання коштів можуть особи, які проживають у центрах колективного проживання у наступних воєводствах Польщі:

Куяво-Поморському;

Нижньосилезькому;

Лодському;

Люблінському;

Опольському;

Мазовецькому;

Поморському;

Підкарпатському;

Свєнтокшиському.

Розмір грошової допомоги для біженців

Фінпідтримку надають українським родинам для переїзду в орендоване житло. Допомогу видають:

на оплату квартири;

купівлю необхідних меблів;

побутової техніки;

на вирішення інших питань, що пов'язані з орендою.

Максимальний розмір грошової допомоги — 3,5 тис. злотих на сім'ю. Сума залежить від кількості людей:

Кімната для однієї особи — до однієї тисячі злотих;

Будинок/квартира для одного чи двох осіб — до 2,2 тис. злотих;

Будинок/квартира для трьох чи чотирьох осіб — до 2,8 тис. злотих;

Будинок/квартира для п'яти та більше осіб — до 3,5 тис. злотих.

Таку допомогу виплачуватимуть протягом шести місяців, однак з покриттям 100% вартості оренди у першу виплату.

Для того, щоб подати заявки на участь у програмі:

від Червоного Хреста, необхідно заповнити заявку за посиланням;

для РСРМ — внести дані за цим посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.

Також ми повідомляли, українські біженці у Чехії можуть отримати від уряду гуманітарну та фінансову допомогу. Максимально громадянам виплачують 7,3 тис. крон у 2024 році.