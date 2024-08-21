Допомога біженцям у Польщі — українці можуть отримати нові виплати до 3,5 тис. злотих

Біженці у Польщі зможуть отримати до 3,5 тис. злотих — умови програми
У Польщі для українців доступна нова грошова допомога. Громадяни можуть зареєструватися на участь у програмі підтримки біженців, які мають статус PESEL UKR.
Про це повідомляє видання Yavp.pl.
Детальніше про допомогу для українців у Польщі
Йдеться про проєкти під назвою "Wspólnie do niezależności", які діють у кількох польських воєводствах. Їх реалізують за допомогою Польського Червоного Хреста та Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Подавати заявки на отримання коштів можуть особи, які проживають у центрах колективного проживання у наступних воєводствах Польщі:
- Куяво-Поморському;
- Нижньосилезькому;
- Лодському;
- Люблінському;
- Опольському;
- Мазовецькому;
- Поморському;
- Підкарпатському;
- Свєнтокшиському.
Розмір грошової допомоги для біженців
Фінпідтримку надають українським родинам для переїзду в орендоване житло. Допомогу видають:
- на оплату квартири;
- купівлю необхідних меблів;
- побутової техніки;
- на вирішення інших питань, що пов'язані з орендою.
Максимальний розмір грошової допомоги — 3,5 тис. злотих на сім'ю. Сума залежить від кількості людей:
- Кімната для однієї особи — до однієї тисячі злотих;
- Будинок/квартира для одного чи двох осіб — до 2,2 тис. злотих;
- Будинок/квартира для трьох чи чотирьох осіб — до 2,8 тис. злотих;
- Будинок/квартира для п'яти та більше осіб — до 3,5 тис. злотих.
Таку допомогу виплачуватимуть протягом шести місяців, однак з покриттям 100% вартості оренди у першу виплату.
Для того, щоб подати заявки на участь у програмі:
- від Червоного Хреста, необхідно заповнити заявку за посиланням;
- для РСРМ — внести дані за цим посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.
Також ми повідомляли, українські біженці у Чехії можуть отримати від уряду гуманітарну та фінансову допомогу. Максимально громадянам виплачують 7,3 тис. крон у 2024 році.
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