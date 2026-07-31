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Головна Фінанси Українець отримав від ПФУ понад 200 000 гривень: чому йому виплатили таку пенсію

Українець отримав від ПФУ понад 200 000 гривень: чому йому виплатили таку пенсію

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Дата публікації: 31 липня 2026 16:00
ПФУ заборгував українцю 257 000 гривень пенсії: чому виплат не було 3 роки
Пенсіонер йде по вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ), ігноруючи законодавство, позбавив пенсійних виплат чоловіка, який виїхав за кордон під час повномасштабної війни. Попри те, що громадянин надав усі необхідні документи та виконав передбачені законами вимоги, він 3 роки не отримував свої гроші. У підсумку держава заборгувала йому понад 200 000 гривень пенсії.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Чому ПФУ заблокував виплату пенсії 

ПФУ не тільки проігнорував постанову Кабінету Міністрів, яка регулює порядок поновлення виплат громадянам за кордоном під час воєнного стану. Держструктура ще й висунула заявнику додаткові вимоги, не передбачені законом, а в рішенні про відмову у виплаті пенсії були допущені неточності.

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ПФУ заборгував українцю за кордоном 257 000 гривень пенсії. Скриншот: Дмитро Лубінець/Telegram

"Усе це фактично призвело до того, що людина понад три роки не отримувала належну їй пенсію", — написав Лубінець. 

Зрушити справу з місця вдалося лише після втручання Офісу Омбудсмана. Зазначається, що тоді ПФУ усунув допущені порушення й відновив право чоловіка на отримання пенсії й зрештою виплатив заборгованість, яка сягнула 257 937, 98 гривні.

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"Ця справа вкотре підтверджує: вимушене перебування за кордоном через війну не позбавляє громадян України права на пенсію", — підкреслив Дмитро Лубінець. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України не завжди повертає пенсію навіть після рішення суду. Іноді пенсіонери чекають на свої законні виплати роками. Причина: постанова 821 зобов'язує ПФУ переказувати гроші лише тоді, коли вони є у державному бюджеті.

Станом на 2026 рік Пенсійний фонд загалом заборгував пенсіонерам 91 мільярд гривень. На виплати на 2026 рік у бюджеті заклали усього 1 мільярд гривень. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в пенсіонерів є право на доплати. Автоматично призначають лише вікові доплати. Щодо інших — як-от надбавка на догляд, виплати за утримання непрацездатних членів родини тощо — потрібно звертатися із заявою до Пенсійного фонду. 

Також Новини.LIVE писали, хто з українців гарантовано отримає пенсію у 70% від зарплати. За інформацією ПФУ, право на підвищену пенсію отримають родини військових, які зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії РФ. Таким громадянам надають такі ж права, як у рідних загиблих.

Пенсійний Фонд пенсія грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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