Пенсії в Україні: кому гарантують виплату у 70% від заробітної плати

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує за окремим законом для кількох категорій громадян пенсію у 70% від заробітної плати, тоді як стандартна виплата не перевищує 30% від доходу. Відомо, за яких умов українці можуть претендувати на посилену фінансову підтримку з боку держави.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Кому в Україні гарантують пенсію у 70% від зарплати

За даними фонду, правом на підвищену пенсію наділені родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Таких громадян прирівнюють до сімей загиблих.

Відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" та статей 46-47 Цивільного кодексу, безвісти зниклими визнають осіб, про місцеперебування яких нема інформації понад один місяць, якщо зникли через воєнні дії.

Після набуття чинності судового рішення про визнання громадянина безвісти зниклим або оголошення його померлим, рідні мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Розраховувати на посилену державну підтримку можуть такі особи зі складу родини зниклого безвісти бійця:

неповнолітні діти (до 18 років або до 23 у разі навчання за денною формою);

непрацездатні батьки, дружина/чоловік у разі втрати основного джерела доходу після смерті військового;

члени родини пенсіонерів з числа військовослужбовців, якщо годувальник зник, отримуючи пенсію або упордовж п’яти років після її припинення.

Згідно з нормами законодавства, передбачений фіксований розмір виплат у вигляді частки від суми грошового забезпечення:

Частка у 70% грошового забезпечення бійця — батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних рідних; Частка у 70% грошового забезпечення загиблого війського-годувальника — одній дитині; Частка у 50% грошового забезпечення — для двох та більше дітей.

Куди звертатися за призначенням пенсії та необхідні документи

Як пояснюють у ПФУ, якщо військовослужбовцю не було призначено пенсію, то його рідним слід подавати заяву через уповноважений підрозділ міністерства або відомства, де він ніс військову службу.

У разі отримання пенсії до зникнення безвісти, то необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду за адерсою проживання чи перебування.

До заяви необхідно додати цілий пакет документів (копії). Пенсію можуть призначити на основі поданих:

паспорта та відомостей про адресу реєстрації/проживання;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про смерть;

документів, які засвідчують родинні зв'язки (свідоцтво про народження/одруження);

документа про непрацездатність;

за наявності — даних щодо групи інвалідності;

висновку про час настання інвалідності до 18 річного віку (для дітей, які досягнули повноліття);

довідки закладу освіти про навчання членів родини за денною формою навчання;

документа про страховий стаж у щонайменше 20 років (для пенсії матері, дружини у віці 50-55 років);

документа, що пасинок/падчерка не мають аліментів від батьків;

реквізитів рахунку з банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деякі працівники можуть розраховувати під час призначення пенсії за віком на надання одноразової грошової допомоги. Її розмір дорівнює 10 місячним пенсіям. Зокрема, якщо серпні призначать виплату у 8 000 грн, то додатково нададуть 80 000 грн. Для отримання такого права необхідно дотриматися кількох вимог, зокрема, щодо стажу.

Також Новини.LIVE писали, хто в Україні отримає право на пенсію у більш ніж 16 000 грн у серпні, тоді як стандартна мінімальна пенсія дорівнює 2 595 грн. Окрема категорія громадян може претендувати на підвищений мінімум за рахунок особливого статусу. Йдеться інвалідність, отриману через ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.