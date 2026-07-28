Пенсії у майже 13 000 грн: кому у серпні нарахують підвищені виплати

Жінка з книгою, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року окремі категорії населення будуть забезпечені посиленими соціальними гарантіями у вигляді підвищеного мінімального рівня пенсії. У період воєнного стану на особливу підтримку можуть розраховувати рідні військовослужбовців, які загинули під час захисту країни від агресії РФ.

Про те, кому передбачені підвищені пенсії та про нюанси в оформленні, розповідають Новини.LIVE.

За яких умов передбачені підвищені пенсії у серпні

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, члени родин загиблих (померлих) військових мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Її призначають, якщо людина пішла з життя:

під час проходження військової служби;

не пізніше трьох місяців після дати звільнення;

пізніше трьох місяців внаслідок поранення, контузії чи хвороби, отриманої під час служби.

Таким же правом наділені родини військових, які зникли безвісти під час захисту України від російської агресії — їх прирівнюють до сімей загиблих відповідно до норм закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У 2026 році посилену фінансову підтримку надають таким категоріям громадян:

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непрацездатним членам сімей, які втратили родичів під час захисту країни;

дітям загиблих військових, якщо замість пенсії їм призначають державну допомогу.

Цього року для таких категорій громадян суттєво підвищили мінімальну гарантовану фінансову підтримку. Влітку виплати становлять 12 810 грн, тоді як рік тому перебували на рівні 8 000 грн.

Таку суму мінімальної пенсійної допомоги надають кожному непрацездатному члену родини, зокрема батькам, дружинам або чоловікам, а також одній дитині загиблого військового.

Також переглянули мінімальну суму підтримки для родин загиблих військових у випадках, коли пенсію призначають двом і більше членам родини, окрім непрацездатних батьків і чоловіка/дружини, а також у разі виплат соцдопомоги для двох і більше дітей загиблих захисників. Зараз нараховувають по 10 020 грн на кожну особу в родині, тоді як рік тому виплачували по 6 100 грн.

Відповідно до плану уряду, щовесни такі виплати будуть підлягати індексації.

Які правила оформлення підвищеної пенсії

Рідні загиблих військових можуть звернутися за призначенням виплат, подавши заяву та необхідні документи:

особисто у відділення Пенсійного фонду або Центр надання адміністративних послуг;

дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника необхідно надати:

заяву для призначення такого виду пенсії;

паспорт/ID-картку;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть військового;

довідку з військової частини/витяг із наказу щодо обставин смерті;

документи, що підтвердять склад родини та перебування на утриманні загиблого;

реквізити рахунку (IBAN).

Якщо смерть настала через поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій, потрібно додатково подати акт службового розслідування щодо нещасного випадку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що окремій категорії громадян ПФУ виплачує гарантований мінімальну пенсію, що суттєво перевищує стандартний рівень. Йдеться про суму у 16 500 грн разом з доплатами та підвищеннями. Тоді як у 2026 році звичайна мінімальна пенсія становить 2 595 грн. На підвищену суму можуть розраховувати люди з інвалідністю другої групи.

Також Новини.LIVE писали, кому Пенсійний фонд може нарахувати 50% від мінімального розміру пенсії цього року. Законодавство передбачає надання в основному незначних сум доплат, проте особливій групі громадян надають половину суми від "мінімалки". Відповідне право мають ексвійськові за утримання непрацездатних родичів.