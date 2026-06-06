Пенсіонери втрачають гроші через незнання: які доплати не призначать автоматично

Пенсіонери йдуть по вулиці, гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Більшість пенсіонерів вважає, що Пенсійний фонд самостійно нараховує всі належні доплати. Але може так статися, що ви роками недоотримуєте пенсію і навіть не здогадуєтесь про це. Частину надбавок справді призначають автоматично, але за деякими потрібно звертатися особисто.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів каналу "На пенсії".

Які доплати ПФУ призначає автоматично

Без додаткових звернень пенсіонери зазвичай отримують надбавки за вік у розмірі від 300 до 570 грн. Йдеться про доплати після досягнення 70, 75 та 80 років. Також автоматично можуть нараховувати окремі гарантовані мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів, які досягли певного віку та мають необхідний страховий стаж.

Однак на цьому перелік автоматичних надбавок фактично закінчується.

Надбавка на догляд: кому належить

Це одна з найпоширеніших доплат. Сьогодні її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1 038 гривень щомісяця

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На неї можуть претендувати

українці з інвалідністю І групи;

самотні пенсіонери, які потребують сторонньої допомоги.

Для оформлення потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду та надати медичні документи. Інакше її не призначать.

Доплата за утримання дітей та родичів

Також не всім відомо, що для непрацюючих пенсіонерів передбачені додаткові гроші за утримання дітей або інших членів сім'ї. Наприклад, якщо бабуся чи дідусь виховують онука або утримують дорослу дитину з інвалідністю, вони мають право на додаткові кошти. Але це право необхідно підтвердити медичними документами та подати заяву до ПФУ.

Для цивільних пенсіонерів виплата становить:

150 гривень на кожну дитину.

Для військових пенсіонерів сума значно вища:

1 297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

Доплата для почесних донорів

Українці зі званням "Почесний донор України" теж мають право на окрему щомісячну доплату. Йдеться про пенсіонерів, які отримали звання почесного донора після 26 січня 2026 року. Наразі їм виплачують 259 гривень щомісяця.

Але Пенсійний фонд не завжди дізнається про такий статус автоматично. Потрібно звернутись до відділення особисто, надати посвідчення та написати заяву.

Доплати для чорнобильців, ветеранів та інших пільговиків

Окремі підвищення передбачені для:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

чорнобильців;

жертв нацистських переслідувань;

реабілітованих осіб;

жителів гірських населених пунктів;

членів сімей загиблих шахтарів.

Право на такі виплати теж потрібно підтверджувати документально. Без візиту до Пенсійного фонду надбавка може так і залишитися неоформленою.

Як перевірити, чи не втрачаєте ви гроші

Експерти радять замовити витяг із пенсійної справи.

Зробити це можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через особистий кабінет на порталі ПФУ;

надіславши запит поштою.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці зі страховим стажем менше 15 років не зможуть вийти пенсію за віком у 65 років. Натомість вони можуть розраховувати на соціальну допомогу у розмірі 2 595 грн на місяць. Інший варіант — докупити стаж. У 2026 році це коштує від 1902 до 3804 грн за місяць.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військові можуть вийти на пенсію раніше за інших. Для цього потрібно мати щонайменше 25 років служби або досягти 45-річного віку та накопичити необхідний страховий стаж. Чим більша вислуга років, тим вищою буде пенсія.