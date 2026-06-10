Пенсійний фонд затримує гроші за рішеннями суду: як прискорити виплати

Люди похилого віку, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Виграти суд проти Пенсійного фонду та реально отримати гроші — зовсім не одне й те саме. Навіть із позитивним рішенням на руках пенсіонери приречені чекати виплат роками. Справа у постанові №821, ухваленій влітку минулого року. Вона дає ПФУ "зелене світло" на погашення боргів лише за наявності грошей у бюджеті.

Як поквапити Пенсійний фонд, розповідає Новини.LIVE з посиланням на експерта видання "На пенсії" Ірину Полякову.

Ситуація з фінансуванням зараз виглядає абсурдною:

91 мільярд гривень становить загальний борг ПФУ перед пенсіонерами за судовими справами.

1 мільярд гривень — це сума, яку закладено на виплати цього року.

"Якщо щороку виділяти по мільярду, то борг виплатять за 91 рік. Тобто людина, якій сьогодні 70 років і яка виграла суд, за цією математикою отримає свої гроші у 161 рік", — наголошує Ірина Полякова.

Як повернути гроші: три дієві тактики

Правозахисники радять не чекати десятиліттями у загальній черзі, а діяти на випередження. Механізм такий:

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Задокументуйте свій запит через офіційний портал ПФУ - це ваш офіційний доказ. Авторизуватися можна через "Дію" або електронний підпис. Далі створіть звернення щодо виконання рішення суду, вкажіть номер справи та прикріпіть скани документів. Якщо суд зобов’язав ПФУ виплатити вам конкретну суму заборгованості, папери слід направляти безпосередньо до Державної казначейської служби. Ця установа має законне право списувати гроші з рахунків фонду примусово. У випадках, коли рішення вимагає саме перерахунку щомісячних виплат, за справу мають братися державні виконавці. Вони мають повноваження накладати на фонд штрафи та залучати поліцію через ігнорування судових наказів.

Найефективніший спосіб — просити про судовий контроль за статтею 382 Кодексу адміністративного судочинства. Але робити це потрібно ще під час розгляду справи. Суддя зобов'яже керівника управління ПФУ особисто звітувати про виплати, а за невиконання посадовцю загрожує персональний грошовий штраф.

Якщо ж процес уже завершено, юристи рекомендують подавати новий позов про визнання бездіяльності фонду протиправною за статтею 383.

Паралельно тривають суди щодо скасування урядових заборон на виплати. Київський окружний адмінсуд уже скасував скандальну постанову № 821 і визнав її незаконною. Проте урядовці одразу подали апеляцію, тому справа зараз застрягла у вищій судовій інстанції.

Тим часом Мінсоцполітики навесні підготувало новий проєкт документа на заміну. Але спроба чиновників домовитися з суспільством повністю провалилася. Під час громадського обговорення 99% учасників виступили категорично проти нової редакції.

У новому тексті чиновники знову прописали стару формулу: виплачувати борги лише в межах наявних коштів. На практиці це просто консервує існуючі черги ще на роки наперед.

Правозахисники вже офіційно звернулися до Кабміну та Верховної Ради з вимогою повністю заблокувати ухвалення цього документа.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році правила виходу на пенсію в Україні залишаються прив’язаними до віку та страхового стажу. Для призначення виплат у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 — не менше 15 років. Водночас для окремих категорій громадян діють пільгові умови дострокового відпочинку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери мають право на доплати, але автоматично їх не призначать. Без звернення пенсіонерам зазвичай нараховують лише вікові доплати, тоді як інші — як-от надбавка на догляд, виплати за утримання непрацездатних членів родини, доплати почесним донорам чи окремі пільги для ветеранів і чорнобильців — потрібно оформлювати самостійно через заяву та підтвердні документи.