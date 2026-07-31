ПФУ задолжал украинцу 257 000 гривен пенсии: почему выплат не было 3 года

Пенсионер идёт по улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), игнорируя законодательство, лишил пенсионных выплат мужчину, который уехал за границу во время полномасштабной войны. Несмотря на то, что гражданин предоставил все необходимые документы и выполнил предусмотренные законом требования, он 3 года не получал свои деньги. В итоге государство задолжало ему более 200 000 гривен пенсии.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Почему ПФУ заблокировал выплату пенсии

ПФУ не только проигнорировал постановление Кабинета Министров, регулирующее порядок возобновления выплат гражданам за рубежом во время военного положения. Госструктура еще и выдвинула заявителю дополнительные требования, не предусмотренные законом, а в решении об отказе в выплате пенсии были допущены неточности.

ПФУ задолжал украинцу за границей 257 000 гривен пенсии. Скриншот: Дмитрий Лубинец/Telegram

"Все это фактически привело к тому, что человек более трех лет не получал причитающуюся ему пенсию", — написал Лубинец.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь после вмешательства Офиса омбудсмена. Отмечается, что тогда ПФУ устранил допущенные нарушения, восстановил право мужчины на получение пенсии и в конечном итоге выплатил задолженность, которая составила 257 937,98 гривен.

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"Это дело в очередной раз подтверждает: вынужденное пребывание за границей из-за войны не лишает граждан Украины права на пенсию", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины не всегда возвращает пенсию даже после решения суда. Иногда пенсионеры ждут своих законных выплат годами. Причина: постановление № 821 обязывает ПФУ перечислять деньги только тогда, когда они есть в государственном бюджете.

По состоянию на 2026 год Пенсионный фонд в целом задолжал пенсионерам 91 миллиард гривен. На выплаты на 2026 год в бюджете заложили всего 1 миллиард гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у пенсионеров есть право на доплаты. Автоматически назначаются только возрастные доплаты. Что касается остальных — таких как надбавка на уход, выплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи и т. п. — необходимо обращаться с заявлением в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE писали, кто из украинцев гарантированно получит пенсию в размере 70% от зарплаты. По информации ПФУ, право на повышенную пенсию получат семьи военных, пропавших без вести при защите Украины от агрессии РФ. Таким гражданам предоставляются такие же права, как и родственникам погибших.