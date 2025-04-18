Експорт агропродукції в ЄС — якою була торгівля з Україною у 2024 році

Комбайн працює в полі. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Так, торік країна збільшила експорт сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу на 11%.

Про це повідомляється на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

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Торгівля між Україною та Євросоюзом — деталі

Зазначається, що у звіті ЄС щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією у 2024 році йдеться про те, що Україна була третім джерелом імпорту агропродовольчої продукції в ЄС — 8% від загальної вартості імпорту організації.

Показники аграрного імпорту з України до Євросоюзу зросли на 11%, якщо порівняти з 2023 роком, перетнувши позначку у 13 мільярдів євро. Це пов’язано із збільшенням долі в імпорті двох ключових товарів:

рослинних олій;

білкових зернових культур.

При цьому імпорт українських зернових до ЄС скоротився на 12% у вартісному обсязі. Усе через те, що знизилися ціни, але обсяг імпорту зріс на 6% у порівнянні з попереднім роком.

Євросоюз відмовляється від безмитної торгівлі з Україною

У Європейській комісії дійшли висновку, що дію торговельних заходів, на підставі яких Україна поставляла свою продукцію в європейські країни без мит, продовжувати не потрібно. Натомість ЄС планує організувати ширшу торгівлю.

Як пояснив міністр аграрної політики Віталій Коваль, між Євросоюзом та Україною вже відбулися переговори, за підсумком яких в ЄС підтвердили, що не повернуться до воєнних умов торгівлі.

"Ми є частиною комплементарної економіки, і наші фермери — це основа економічної сили аграрного Євросоюзу", — зауважив Коваль.

Нагадаємо, раніше керівник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше сказав, що скасування безмитної торгівлі з ЄС матиме катастрофічні наслідки для української економіки. Він пояснив, які проблеми тоді виникнуть.

Також ми розповідали, що у березні на експорті агропродукції Україна заробила понад 2 млрд дол. Визначальними для експорту були кукурудза, пшениця та соняшникова олія.