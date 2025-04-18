Экспорт агропродукции в ЕС - какой была торговля с Украиной в 2024 году

Комбайн работает в поле. Фото: УНИАН

Несмотря на полномасштабную войну с Россией Украина продолжает удерживать ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Так, в прошлом году страна увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз на 11%.

Об этом сообщается на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Торговля между Украиной и Евросоюзом — детали

Отмечается, что в отчете ЕС по торговле сельскохозяйственной продукцией в 2024 году говорится о том, что Украина была третьим источником импорта агропродовольственной продукции в ЕС — 8% от общей стоимости импорта организации.

Показатели аграрного импорта из Украины в Евросоюз выросли на 11%, если сравнить с 2023 годом, пересекая отметку в 13 миллиардов евро. Это связано с увеличением доли в импорте двух ключевых товаров:

растительных масел;

белковых зерновых культур.

При этом импорт украинских зерновых в ЕС сократился на 12% в стоимостном объеме. Все из-за того, что снизились цены, но объем импорта вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Евросоюз отказывается от беспошлинной торговли с Украиной

В Европейской комиссии пришли к выводу, что действие торговых мер, на основании которых Украина поставляла свою продукцию в европейские страны без пошлин, продолжать не нужно. Вместо этого ЕС планирует организовать более широкую торговлю.

Как пояснил министр аграрной политики Виталий Коваль, между Евросоюзом и Украиной уже состоялись переговоры, по итогам которых в ЕС подтвердили, что не вернутся к военным условиям торговли.

"Мы являемся частью комплементарной экономики, и наши фермеры — это основа экономической силы аграрного Евросоюза", — отметил Коваль.

Напомним, ранее руководитель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сказал, что отмена беспошлинной торговли с ЕС будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Он объяснил, какие проблемы тогда возникнут.

Также мы рассказывали, что в марте на экспорте агропродукции Украина заработала более 2 млрд долл. Определяющими для экспорта были кукуруза, пшеница и подсолнечное масло.