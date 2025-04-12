Митний безвіз для української агропродукції — Гетманцев пояснив, що загрожує економіці

Комбайни працюють у полі. Фото: УНІАН

Європейський Союз вирішив не продовжувати вільну торгівлю з Україною через рішення президента США Дональда Трампа встановити нові тарифи на імпорт товарів з інших країн. Тепер українська економіка може зіткнутися з серйозними викликами.

Про це пише видання Delo.ua.

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Так, за словами очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, найбільше економіка нашої країни постраждає від того, що торгові партнери США після рішення Дональда Трампа, починають вводити свої тарифи.

"Йдеться про великі ринки Євросоюзу та Китаю, які спробують захистити свого товаровиробника, тож змушені будуть не лише відповідати митами щодо товарів зі США, але й запроваджувати мита та інші обмеження щодо України", — пояснив політик.

Саме через це, на думку Гетманцева, Євросоюз вирішив відмовити Україні у продовженні вільної торгівлі.

"Це дуже сумна для України новина, яка погано вплине на розвиток української економіки та експортного потенціалу зокрема", — зауважив він.

Наслідки для української економіки можуть бути катастрофічними, однак ситуацію ще можна виправити під час переговорів з Єврокомісією.

"Думаю, можливі як мінімум якісь компромісні варіанти. Ми маємо вимагати від економічного блоку уряду, щоб вони забезпечили для бізнесу м’який перехід. Це дуже-дуже принципово. Це зараз питання №1", — підкреслив Данило Гетманцев.

Тим часом Україна в березні на експорті агропродукції заробила понад 2 млрд дол. Визначальними для експорту були кукурудза, пшениця та соняшникова олія.

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