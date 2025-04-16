Безмитної торгівлі з Євросоюзом не буде — що тепер пропонують Україні

Людина тримає на руці пшеницю. Фото: УНІАН

Європейський Союз не продовжить безмитний режим торгівлі для українських агротоварів. Чинна угода завершиться 5 червня 2025 року і буде скасована, однак довоєнні умови торгівлі теж не діятимуть. Наразі ЄС та уряд України працюють над створенням компромісного варіанту, за яким відбуватиметься економічне співробітництво.

Про це заявив в етері телемарафону міністр аграрної політики Віталій Коваль.

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За словами Коваля, вже відбувся діалог з єврокомісаром Крістофом Хансеном, який відповідає за сільське господарство в ЄС. Переговори, як зазначив український міністр, були успішними.

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"Проміжний позитивний результат переговорів української делегації у Брюсселі минулого тижня це те, що повернення до умов торгівлі до військових точно не буде. Це буде компромісний варіант, який буде напрацьовано найближчим часом", — зазначив Віталій Коваль.

При цьому він зауважив, що Україна не хоче втрачати преміальний агроринок Європи. Тож уряд має пояснити, що співпрацюючи з Україною Євросоюз тільки міцнішає.

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"Ми не загрожуємо аграрній політиці європейських країн. Ми є частиною комплементарної економіки, і наші фермери — це основа економічної сили аграрного Євросоюзу", — додав міністр аграрної політики.

Важливість європейського ринку для України полягає також у тому, що 52% українського аграрного експорту надходить саме до Європи. І ця продукція, як пояснив Коваль:

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є якісною;

у структурі є собівартість засобів виробництва із ЄС.

Тож українські аграрії можуть постачати європейським країнам вже вирощену продукцію.

Нагадаємо, за прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, врожай пшениці в Україні у 2025 році буде найменшим за останні п'ять років. Причина — повномасштабна війна з РФ.

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Також очільник фінансового комітету Данило Гетманцев раніше пояснив, чому скасування безмитної торгівлі з ЄС матиме катастрофічні наслідки для української економіки. На його думку, свій вплив на ситуацію в країні матиме також тарифна війна, яку розпочав президент США Дональд Трамп.

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