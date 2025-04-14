Посівна в Україні затримується — в Мінагро назвали причину

Фермер у полі під час посівної кампанії. Фото: УНІАН

Негода у квітня сповільнила темпи посівної кампанії в Україні. Аграрії перейдуть у цілодобовий режим роботи, щоби надолужити згаяне.

Про це сказав в етері телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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Заморозки та снігопади на більшій частині території країни на початку квітня, змусили товаровиробників зупинити сівбу агрокультур. За словами Висоцького, роботи в полях не виконувалися практично тиждень. Через це станом на зараз засіяно на 200 тис. га менше, ніж торік.

"Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 млн га, така затримка не є критичною і в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється і буде тривати цілодобово", — пояснив Висоцький.

При цьому холодна погода, як підкреслив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, не завдала критичної шкоди зерновим та олійним культурам.

"Період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся. Тому, говорячи про продовольчу безпеку, загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні немає", — сказав Тарас Висоцький.

Що будуть сіяти аграрії цього року

У 2025 році, як розповів раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, в Україні планують засіяти від 5 до 7 млн га землі. На полях зростатимуть традиційні для країни культури:

кукурудза;

соняшник;

яра пшениця тощо.

При цьому станом на початок квітня 2025 року товаровиробники вже засіяли ярими культурами понад 500 тисяч гектарів.

Нагадаємо, що на українському аграрному ринку може розпочатися серйозна криза. Масштаб проблеми залежатиме від подальших дій президента США Дональда Трампа та лідерів країн ЄС.

Також ми розповідали, що аграрії Одеської області наразі є лідерами з посіву ярих зернових та зернобобових культур. Так, на території регіону вже засіяно 92,3 тис. га.