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Бюджет отримав понад 2 млрд доларів — на чому заробила держава

11 квітня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Експорт зернових — скільки продукції продала Україна у березні 2025 року
Збір врожаю зерна. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З України у березні 2025 року було експортовано понад 5 млн тонн аграрної продукції. Бюджет поповнився 2,1 млрд доларами, водночас сума загального експорту зафіксувалася на позначці у 3,6 млрд доларів.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Що експортували найбільше 

Як зазначається, визначальними для експорту була така продукція: 

  • кукурудза — 514 млн доларів (експортовано 2,4 млн тонн);
  • соняшникова олія — 503 млн доларів (441 тис. тонн);
  • пшениця — 254 млн доларів (1,1 млн тонн);
  • соєві боби — 150 млн доларів (370 тис. тонн);
  • м'ясо птиці — 95 млн доларів (41 тис. тонн). 

"Аграрний сектор залишається опорою української економіки, забезпечуючи понад половину валютних надходжень країни в умовах війни. Наші виробники продовжують демонструвати конкурентоспроможність на світовому ринку", — зауважив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. 

Як зазначається, середні експортні ціни на основні товари у перший місяць весни, якщо рахувати за тонну, були такими: 

  • кукурудза — 215 дол;
  • соняшникова олія — 1 141 дол; 
  • пшениця — 225 дол; 
  • соєві боби — 407 дол;
  • м'ясо птиці — 2 300 дол. 

Український експорт загалом дорожчав на фоні змін з ціновою кон’юнктурою на глобальному ринку. Основними торговельними партнерами України у березневій експортній кампанії були: 

  • Туреччина — експортувала з України агропродукції на 270,8 млн доларів; 
  • Італія — 171,1 млн доларів; 
  • Іспанія — 170,4 млн доларів;
  • Єгипет 162,4 млн доларів; 
  • Нідерланди — 121,6 млн доларів. 

Раніше стало відомо про наміри Європейського Союзу відмовитися від вільної торгівлі з Україною після 5 червня 2025 року. Це означає, що наша країна торгуватиме з країнами блоку за довоєнними умовами. 

Також ми розповідали, що у Всеукраїнській аграрній раді запропонували уряду запровадити новий принцип  бронювання аграріїв. Подробиці розповів заступник голови ради Денис Марчук.     

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