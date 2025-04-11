Експорт зернових — скільки продукції продала Україна у березні 2025 року

Збір врожаю зерна. Фото: УНІАН

З України у березні 2025 року було експортовано понад 5 млн тонн аграрної продукції. Бюджет поповнився 2,1 млрд доларами, водночас сума загального експорту зафіксувалася на позначці у 3,6 млрд доларів.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Що експортували найбільше

Як зазначається, визначальними для експорту була така продукція:

кукурудза — 514 млн доларів (експортовано 2,4 млн тонн);

соняшникова олія — 503 млн доларів (441 тис. тонн);

пшениця — 254 млн доларів (1,1 млн тонн);

соєві боби — 150 млн доларів (370 тис. тонн);

м'ясо птиці — 95 млн доларів (41 тис. тонн).

"Аграрний сектор залишається опорою української економіки, забезпечуючи понад половину валютних надходжень країни в умовах війни. Наші виробники продовжують демонструвати конкурентоспроможність на світовому ринку", — зауважив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Як зазначається, середні експортні ціни на основні товари у перший місяць весни, якщо рахувати за тонну, були такими:

кукурудза — 215 дол;

соняшникова олія — 1 141 дол;

пшениця — 225 дол;

соєві боби — 407 дол;

м'ясо птиці — 2 300 дол.

Український експорт загалом дорожчав на фоні змін з ціновою кон’юнктурою на глобальному ринку. Основними торговельними партнерами України у березневій експортній кампанії були:

Туреччина — експортувала з України агропродукції на 270,8 млн доларів;

Італія — 171,1 млн доларів;

Іспанія — 170,4 млн доларів;

Єгипет 162,4 млн доларів;

Нідерланди — 121,6 млн доларів.

Раніше стало відомо про наміри Європейського Союзу відмовитися від вільної торгівлі з Україною після 5 червня 2025 року. Це означає, що наша країна торгуватиме з країнами блоку за довоєнними умовами.

Також ми розповідали, що у Всеукраїнській аграрній раді запропонували уряду запровадити новий принцип бронювання аграріїв. Подробиці розповів заступник голови ради Денис Марчук.