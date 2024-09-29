Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 29 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: iStock

Наприкінці вересня ціни на мідь в Україні залишаються стабільними, що робить цей метал одним з найвигідніших для здачі на брухт. Основними причинами стабільності цін є зростання попиту на мідь у промисловості, а також обмежена пропозиція на світових ринках, що сприяє підтриманню вартості цього металу на рівні, вигідному для продавців.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні наприкінці вересня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найдавніших металів, що використовується людиною. Її історія налічує тисячі років, адже вона була невід’ємною частиною розвитку цивілізацій. Завдяки своїй відмінній провідності електрики, цей метал став ключовим елементом в електротехніці та електроніці. Сьогодні близько 60% усієї видобутої міді йде на виготовлення електричних кабелів, що підкреслює її важливість у сучасному світі.

Окрім своїх технічних характеристик, мідь також має біологічне значення для людини. Вона є важливим мікроелементом, необхідним для виробництва еритроцитів і підтримки здоров’я нервової системи. Цікаво, що цей метал також демонструє антимікробні властивості, завдяки чому використовується в медичних закладах для зменшення ризику інфекцій. Наприклад, мідні поверхні в лікарнях допомагають знищувати бактерії, що робить їх важливими у боротьбі за безпеку пацієнтів. Ці численні властивості роблять мідь не лише корисною, але й незамінною в різних сферах життя.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, обговорювати реальні іноземні вкладення у відновлення металургійної галузі України можна буде лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Новак також додав, що для відновлення української металургійної промисловості у післявоєнний період будуть потрібні інвестиції в десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 29 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 240 до 280 грн;

Вінницька область — від 235 до 285 грн;

Дніпропетровська область — від 230 до 260 грн;

Житомирська область — від 245 до 270 грн;

Закарпатська область — від 265 до 300 грн;

Запорізька область — від 235 до 275 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 265 грн;

Кіровоградська область — від 255 до 280 грн;

Львівська область — від 255 до 280 грн;

Миколаївська область — від 275 до 300 грн;

Одеська область — від 255 до 270 грн;

Полтавська область — від 255 до 270 грн;

Сумська область — від 235 до 255 грн;

Тернопільська область — від 215 до 250 грн;

Харківська область — від 260 до 315 грн;

Хмельницька область — від 255 до 275 грн;

Черкаська область — від 245 до 275 грн;

Чернівецька область — від 245 до 270 грн;

Чернігівська область — від 240 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує золото в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.