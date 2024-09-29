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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці вересня

29 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 29 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: iStock
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці вересня ціни на мідь в Україні залишаються стабільними, що робить цей метал одним з найвигідніших для здачі на брухт. Основними причинами стабільності цін є зростання попиту на мідь у промисловості, а також обмежена пропозиція на світових ринках, що сприяє підтриманню вартості цього металу на рівні, вигідному для продавців.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні наприкінці вересня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найдавніших металів, що використовується людиною. Її історія налічує тисячі років, адже вона була невід’ємною частиною розвитку цивілізацій. Завдяки своїй відмінній провідності електрики, цей метал став ключовим елементом в електротехніці та електроніці. Сьогодні близько 60% усієї видобутої міді йде на виготовлення електричних кабелів, що підкреслює її важливість у сучасному світі.

Окрім своїх технічних характеристик, мідь також має біологічне значення для людини. Вона є важливим мікроелементом, необхідним для виробництва еритроцитів і підтримки здоров’я нервової системи. Цікаво, що цей метал також демонструє антимікробні властивості, завдяки чому використовується в медичних закладах для зменшення ризику інфекцій. Наприклад, мідні поверхні в лікарнях допомагають знищувати бактерії, що робить їх важливими у боротьбі за безпеку пацієнтів. Ці численні властивості роблять мідь не лише корисною, але й незамінною в різних сферах життя.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, обговорювати реальні іноземні вкладення у відновлення металургійної галузі України можна буде лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Новак також додав, що для відновлення української металургійної промисловості у післявоєнний період будуть потрібні інвестиції в десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 29 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

  • Київська область — від 240 до 280 грн;
  • Вінницька область — від 235 до 285 грн;
  • Дніпропетровська область — від 230 до 260 грн;
  • Житомирська область — від 245 до 270 грн;
  • Закарпатська область — від 265 до 300 грн;
  • Запорізька область — від 235 до 275 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 265 грн;
  • Кіровоградська область — від 255 до 280 грн;
  • Львівська область — від 255 до 280 грн;
  • Миколаївська область — від 275 до 300 грн;
  • Одеська область — від 255 до 270 грн;
  • Полтавська область — від 255 до 270 грн;
  • Сумська область — від 235 до 255 грн;
  • Тернопільська область — від 215 до 250 грн;
  • Харківська область — від 260 до 315 грн;
  • Хмельницька область — від 255 до 275 грн;
  • Черкаська область — від 245 до 275 грн;
  • Чернівецька область — від 245 до 270 грн;
  • Чернігівська область — від 240 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує золото в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.

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