Ціни на чорний метал в Україні станом на 19 вересня 2024 року

Виплавка металу у мартенівському цеху металургійного комбінату "Запоріжсталь". Фото: УНІАН

За останній тиждень ціни на чорний метал в Україні залишилися стабільними, незважаючи на незначні коливання в різних містах. Ця стабільність пояснюється збалансованим попитом та пропозицією на ринку, а також відсутністю значних змін у вартості сировини та енергоресурсів. Збереження цінового рівня також підтримується кон'юнктурою ринку та сезонними факторами, які не вплинули на загальну динаміку цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал, або чормет, є терміном, що об'єднує різні види металів, які використовуються у виробництві для виготовлення різноманітних конструкційних елементів, машин і обладнання. До чорного металу відносяться такі матеріали, як залізо, сталь, чавун, які відрізняються високими механічними властивостями і здатністю витримувати значні навантаження.

Чормет має велику кількість застосувань завдяки своїм унікальним характеристикам. Він широко використовується у будівництві для виготовлення арматури, труб і конструкційних елементів, а також у машинобудуванні для виготовлення різних частин і вузлів техніки. Завдяки своїй міцності та зносостійкості, чорний метал забезпечує довговічність і надійність конструкцій, що особливо важливо в умовах високих навантажень і агресивного середовища.

Крім того, чорний метал є важливим компонентом у виробництві промислового обладнання та транспортних засобів. Він також відіграє ключову роль у різних галузях, включаючи енергетику, транспорт і важке машинобудування. Використання чормету сприяє підвищенню ефективності та надійності технічних систем, що робить його незамінним матеріалом в сучасному виробництві.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, зруйнувавши близько двох третин її потужностей. Якщо у 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, то в 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн. Подібне різке зниження спостерігається й у виробництві сталі.

Він наголосив, що російське вторгнення призвело до значного скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — сказав експерт.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

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