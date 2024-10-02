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В октябре продолжают расти цены на золото — сколько стоят драгоценные металлы

2 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 2 октября 2024 года
Слиток золота в руке. Фото: pakistantoday.com.pk
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В земной коре обнаружено более 90 элементов, но на протяжении тысячелетий люди накапливали и боролись за один из них — золото. Искусство ювелирного дела зародилось около 6 тысяч лет назад, еще в каменном веке, и наше увлечение этим металлом не слабеет до сих пор. Золото использовалось как средство обмена в ювелирном деле, а также для изготовления предметов искусства и религиозных артефактов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в октябре.

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Интересные факты о золоте

Золото является одним из менее реакционноспособных частей. Именно поэтому оно так популярно для изготовления ювелирных изделий. Золото не вступает в реакцию с бытовыми химикатами, такими как мыло и моющие средства, а также с пищевыми продуктами.

По состоянию на 2019 год на поверхности земли было около 197 567 тонн золота. Это примерно равно квадратному кубу со сторонами 22 метра. Половина золота, добываемого в мире, используется для изготовления ювелирных изделий, еще около 40% используется для инвестиций, 10% — в промышленности (например, в секторе электроэнергетики и технологий). Золото используется в производстве цветного стекла и реставрации зубов. В 2017 году Китай был крупнейшим в мире производителем золота с более чем 440 тонн в год.

Большинство драгоценных металлов имеют серый или серебристо-белый цвет, однако чистое золото отличается желто-красным оттенком. После очистки и смешивания с другими металлами золото может приобрести розовый цвет (при добавлении меди) или белый (при добавлении палладия или никеля).

Вес золота в каратах не то же, что вес драгоценного камня в каратах. В случае с золотом "карат" означает чистоту золота — то есть какой процент в нем составляет чистое золото, а какой процент — другой металл. В то время как в случае с драгоценными камнями "карат" — это показатель массы и веса.

Если вы хотите почистить свои золотые украшения, можно аккуратно протереть их тканью, специально разработанной для полировки золота и пропитанной чистящими средствами. Или замочить украшения в теплой мыльной воде, аккуратно потереть мягкой старой зубной щеткой, промыть в чистой воде и тщательно высушить.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предоставляют услуги всем гражданам, достигшим совершеннолетия и желающим заложить или продать золотые украшения. Однако следует учитывать, что цены на золото в ломбардах ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку ломбарды ориентируются исключительно на стоимость металла без учета работы ювелира.

Ломбарды принимают также украшения с драгоценными камнями, но оценка производится по весу золота. Проба изделия играет второстепенную роль, поскольку качество золота проверяется непосредственно при осмотре.

Большинство золотых изделий можно сдавать в ломбарды, но есть исключения, такие как самородки, зубные протезы, металлические отходы, сусальное золото, ордена, медали, лабораторные детали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

Если предполагается продажа украшения, а не его залог, лучше заранее сообщить об этом работнику ломбарда, чтобы получить более выгодные условия. Также перед визитом рекомендуется очистить изделие от загрязнений.

Поскольку цены на золото могут отличаться в разных ломбардах, следует сравнить предложения нескольких мест. Для оформления сделки потребуется паспорт в подтверждение возраста.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 465,71 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 455,31 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 431,05 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 142,54 грн/грамм.

375 проба: 1 286,64 грн/грамм.

500 проба: 1 715,53 грн/грамм.

583 проба: 2 000,30 грн/грамм.

585 проба: 2 007,16 грн/грамм.

750 проба: 2 573,29 грн/грамм.

900 проба: 3 087,95 грн/грамм.

916 проба: 3 142,84 грн/грамм.

958 проба: 3 286,95 грн/грамм.

999 проба: 3 427,62 грн/грамм.

999,9 проба: 3 430,71 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 105,00 грн/грамм.

375 проба: 1 352,17 грн/грамм.

500 проба: 1 837,22 грн/грамм.

583 проба: 2 144,13 грн/грамм.

585 проба: 2 183,75 грн/грамм.

750 проба: 2 764,50 грн/грамм.

900 проба: 3 375,43 грн/грамм.

916 проба: 3 447,6 грн/грамм.

958 проба: 3 624,60 грн/грамм.

999 проба: 3 700,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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