Ціни на зернові в Україні станом на 11 вересня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У середині вересня в Україні почали стрімко знижуватися ціни на ячмінь. Наразі вони перебувають на мінімальному рівні за 7 днів. Водночас влада Китаю запропонувала провідним імпортерам припинити закупівлю ячменю та сорго. На такий крок вони пішли через прогнозований високий урожай зернових у 2024 році. Таким чином КНР намагається зменшити надлишок внутрішньої пропозиції та підвищити внутрішні ціни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 11 вересня 2024 року.

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Станом на 11 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 652 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 11 вересня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня впали на 0,4%. Так, у вівторок, 3 вересня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 681 грн. У четвер, 6 вересня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого максимум — 6 719 грн. Втім, уже наступного дня, 7 вересня, ціни на ячмінь впали до 6 688 грн за тонну. У вівторок, 10 вересня, вартість цієї зернової культури впала до свого мінімуму за 7 днів — 6 652 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що блокада західних кордонів України, організована європейськими фермерами, практично незначно впливає на загальний обсяг експорту зернових. За його словами, менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції перевозиться сухопутними шляхами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна, соняшнику та сої.