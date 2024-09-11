Цены на зерновые в Украине на 11 сентября 2024 года

В сентябре обвалились цены на ячмень — сколько стоят зерновые в Украине
В середине сентября в Украине начали стремительно снижаться цены на ячмень. В настоящее время они находятся на минимальном уровне за 7 дней. В то же время власти Китая предложили ведущим импортерам прекратить закупку ячменя и сорго. На такой шаг они пошли из-за прогнозируемого высокого урожая зерновых в 2024 году. Таким образом, КНР пытается уменьшить избыток внутреннего предложения и повысить внутренние цены.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 11 сентября 2024 года.
По состоянию на 11 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 652 грн за тонну вместе с НДС.
Цены на ячмень за последнюю неделю упали на 0,4%. Так, во вторник, 3 сентября, средняя цена тонны ячменя была равна 6 681 грн. В четверг, 6 сентября, стоимость этого вида зерновых достигла своего недельного максимума — 6 719 грн. Впрочем, уже на следующий день, 7 сентября, цены на ячмень упали до 6 688 грн за тонну. Во вторник, 10 сентября, стоимость этой зерновой культуры упала до своего минимума за 7 дней — 6 652 грн за тонну. Такая цена ячменя придерживается и сегодня.
Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна
Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины, организованная европейскими фермерами, практически не влияет на общий объем экспорта зерновых. По его словам, менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции перевозится сухопутными путями.
"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна, подсолнечника и сои.
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