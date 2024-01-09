У роботі Monobank стався збій — що відомо

Застосунок Monobank. Фото: monobank.ua

Сьогодні зранку, 9 січня, у Monobank стався збій. Користувачі пишуть, що в них не працює додаток.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський вже прокоментував збій.

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При вході в додаток на головному екрані з'являється повідомлення про помилку:

Застосунок Monobank. Фото: скриншот

У фінустанові підтвердили збій. Там наголосили, що вже працюють над усуненням проблеми.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", — написав Гороховський.

Допис Гороховського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український віртуальний банк Monobank запровадив обмеження на оплату своїми платіжними картками. Йдеться про можливість оплати у казино "Космолот".

Також ми писали, що у Національному банку оприлюднили список банків, які грубо порушили законодавство у сфері запобігання, протидії легалізації доходів, валютне законодавство. У грудні 2023 року одразу п’ять фінустанов та 18 небанківських фінустанов отримали штрафи.

Додамо, для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.