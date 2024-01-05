Перекази у ПриватБанку — що змінилося для власників карток

ПриватБанк встановив нові вимоги до переказів з карток — що змінилося
Для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.
Що треба знати про SWIFT-перекази
Як зазначають у банку, клієнтам банку дозволили здійснювати SWIFT-перекази без сплати додаткової комісії у Citibank EUROPE PLC. Однак зміни торкнулися тільки переказів у таких валютах:
- у швейцарському франку (СHF);
- у євровалюті (EUR).
Як наголошують у фінустанові, завдяки відкриттю нових кореспондентських рахунків в Citibank N.A. у вищевказаних валютах, ПриватБанк таким чином продовжує встановлювати платіжні "мости" з банками Європи.
У банку сподіваються, що такий крок додасть зручності клієнтам у європейських країнах, які допомагають рідним, близьким та українській армії.
Окрім того, клієнтам банку продовжують бути доступні SWIFT-перекази у чеських кронах без необхідності сплати додаткової комісії, що було запроваджено раніше.
Як отримати реквізити для переказів
Банк надав рекомендації, як сформувати реквізити через мобільний застосунок "Приват24". Треба зробити наступне:
- зайти в меню "Сервіси";
- натиснути розділ "Перекази"
- обрати SWIFT;
- натиснути "Реквізити".
З-поміж переваг отримання SWIFT-переказів у ПриватБанку:
- немає жодних лімітів за сумами;
- є можливість здійснювати контроль за переказами;
- працює спецлінія підтримки клієнтів щодо SWIFT-переказів.
Очікується, що переказані кошти з'являться на рахунку протягом 24 годин, а 40% платежів — за мить.
ПриватБанк радить переглянути відеопідказки щодо механізму одержання реквізитів для SWIFT-переказів у застосунку "Приват24".
Окрім того, можна ознайомитися, як отримати реквізити банківської картки для SWIFT-переказу у вебверсії Приват24.
Раніше ПриватБанк скасував комісію за SWIFT-перекази на купівлю товарів для армії та оплату за медпослуги.
Тарифи на SWIFT-перекази
У вересні минулого року у ПриватБанку затвердили єдині тарифи на грошові перекази за кордон та по Україні. Йшлося про такий тариф — 0,5% від суми, однак не менше 5 UAH та не більше 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку). У фінустанові зазначили, що єдиний тариф в Україні знизили удвічі, а максимальна сума комісії зменшилась у п'ять разів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у ПриватБанку уточнили терміни повернення скасованих платежів. Клієнти скаржаться, що довго не можуть повернути кошти після скасованих транзакцій.
Також ми писали, що ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату.
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