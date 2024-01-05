Перекази у ПриватБанку — що змінилося для власників карток

Банківська картка. Фото: Unplush

Для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

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Що треба знати про SWIFT-перекази

Як зазначають у банку, клієнтам банку дозволили здійснювати SWIFT-перекази без сплати додаткової комісії у Citibank EUROPE PLC. Однак зміни торкнулися тільки переказів у таких валютах:

у швейцарському франку (СHF);

у євровалюті (EUR).

Як наголошують у фінустанові, завдяки відкриттю нових кореспондентських рахунків в Citibank N.A. у вищевказаних валютах, ПриватБанк таким чином продовжує встановлювати платіжні "мости" з банками Європи.

У банку сподіваються, що такий крок додасть зручності клієнтам у європейських країнах, які допомагають рідним, близьким та українській армії.

Окрім того, клієнтам банку продовжують бути доступні SWIFT-перекази у чеських кронах без необхідності сплати додаткової комісії, що було запроваджено раніше.

Як отримати реквізити для переказів

Банк надав рекомендації, як сформувати реквізити через мобільний застосунок "Приват24". Треба зробити наступне:

зайти в меню "Сервіси";

натиснути розділ "Перекази"

обрати SWIFT;

натиснути "Реквізити".

З-поміж переваг отримання SWIFT-переказів у ПриватБанку:

немає жодних лімітів за сумами;

є можливість здійснювати контроль за переказами;

працює спецлінія підтримки клієнтів щодо SWIFT-переказів.

Очікується, що переказані кошти з'являться на рахунку протягом 24 годин, а 40% платежів — за мить.

ПриватБанк радить переглянути відеопідказки щодо механізму одержання реквізитів для SWIFT-переказів у застосунку "Приват24".

Окрім того, можна ознайомитися, як отримати реквізити банківської картки для SWIFT-переказу у вебверсії Приват24.

Раніше ПриватБанк скасував комісію за SWIFT-перекази на купівлю товарів для армії та оплату за медпослуги.

Тарифи на SWIFT-перекази

У вересні минулого року у ПриватБанку затвердили єдині тарифи на грошові перекази за кордон та по Україні. Йшлося про такий тариф — 0,5% від суми, однак не менше 5 UAH та не більше 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку). У фінустанові зазначили, що єдиний тариф в Україні знизили удвічі, а максимальна сума комісії зменшилась у п'ять разів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку уточнили терміни повернення скасованих платежів. Клієнти скаржаться, що довго не можуть повернути кошти після скасованих транзакцій.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату.