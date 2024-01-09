Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В работе Monobank произошел сбой — что известно arrow

В работе Monobank произошел сбой — что известно

9 января 2024 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В работе Monobank произошел сбой — что известно
Приложение Monobank. Фото: monobank.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 9 января, у Monobank произошел сбой. Пользователи пишут, что у них не работает приложение.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский уже прокомментировал сбой.

Читайте также:

Сбой в работе Monobank

При входе в приложение на главном экране отображается сообщение об ошибке:

null
Приложение Monobank. Фото: скриншот

В финучреждении подтвердили сбой. Там подчеркнули, что уже работают над устранением проблемы.

"Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь", — написал Гороховский.

null
Пост Гороховского. Фото: скриншот

Напомним, украинский виртуальный банк Monobank ввел ограничения на оплату своими платежными картами. Речь идет о возможности оплаты в казино "Космолот".

Также мы писали, что в Национальном банке обнародовали список банков, грубо нарушивших законодательство в сфере предотвращения, противодействия легализации доходов, валютное законодательство. В декабре 2023 сразу пять финучреждений и 18 небанковских финучреждений получили штрафы.

Добавим, для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме