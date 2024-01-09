В работе Monobank произошел сбой — что известно
Сегодня утром, 9 января, у Monobank произошел сбой. Пользователи пишут, что у них не работает приложение.
Соучредитель Monobank Олег Гороховский уже прокомментировал сбой.
Сбой в работе Monobank
При входе в приложение на главном экране отображается сообщение об ошибке:
В финучреждении подтвердили сбой. Там подчеркнули, что уже работают над устранением проблемы.
"Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь", — написал Гороховский.
Напомним, украинский виртуальный банк Monobank ввел ограничения на оплату своими платежными картами. Речь идет о возможности оплаты в казино "Космолот".
Также мы писали, что в Национальном банке обнародовали список банков, грубо нарушивших законодательство в сфере предотвращения, противодействия легализации доходов, валютное законодательство. В декабре 2023 сразу пять финучреждений и 18 небанковских финучреждений получили штрафы.
Добавим, для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.
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