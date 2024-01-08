Банкам виписали штрафи на мільйони гривень — що сталося

Будівля НБУ. Фото: NBU

У Національному банку оприлюднили список банків, які грубо порушили законодавство у сфері запобігання, протидії легалізації доходів, валютне законодавство. У грудні 2023 року одразу п’ять фінустанов та вісімнадцять небанківських фінустанов отримали штрафи.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

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У списку фінансових установ, які порушили закон:

Оксі Банк — штраф на 20,05 млн грн;

Акордбанк — на 15,42 млн грн;

Універсал Банк — на 10,45 млн грн;

МТБ Банк — на 10,4 млн грн;

Комінбанк — на 10 млн грн.

Також НБУ анулював свідоцтва про внесення до держреєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ "Альянс іншуеренс" та ТОВ "Страховий брокер "Інсарт", анулював ліцензії для "Ломбард приват".

Окрім того, оштрафували такі компанії:

ТОВ "ФК актинія" — штраф у 391 тис. грн;

ТОВ "ФК "Майбіз" — 320 тис. грн;

ТОВ "ФК "Океан" — 255 тис. грн;

ТОВ "ФК "Центрофінанс" — 255 тис. грн;

ТОВ "Дживвайпфінанс" — 204 тис. грн;

ТОВ "ФК "Контракт плюс" — два штрафи по 51 тис. грн.

А також покарали: "Асап фінанс", "ФК "Фінекстра", "КЛТ кредит", "ФК "Новий світ", "Лисенко — ломбард", "СК "Прем’єр гарант профі", "ФК "Капітал Дніпро".

У листопаді 2023-го НБУ застосував до трьох банків та 10 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у планах Національного банку України на 2024 рік передбачено проведення виїзних перевірок щодо фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. Перевірки запланували у семи банках та дев’яти небанківських установах.