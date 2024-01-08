Фінмоніторинг у ПриватБанку — українці масово втрачають доступ до грошей

Банківська картка. Фото: Privatbank

Державний ПриватБанк продовжує блокувати доступ до рахунків українців у рамках фінансового моніторингу. Відомо про три основні причини, через які фінустанова найчастіше розриває співпрацю з клієнтами.

Про це свідчить інформація на порталі Minfin.

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Найчастіші причини блокування рахунків

На порталі з'являється дедалі більше відгуків громадян про те, що ПриватБанк без пояснень блокує їхні рахунки. При цьому процедура розблокування та виведення власних коштів складна.

Джерело: Мінфін

Зі скарг клієнтів випливає, що найпоширеніші причини, через які можуть позбавити доступу до рахунку, такі:

фінансові операції з криптовалютою;

ігнорування повідомлень фінустанови про те, що необхідно оновити дані;

ігнорування повідомлень банку про необхідність надання додаткових документів, які пояснюють джерела походження грошей.

"Банк заблокував доступ до рахунку без пояснення причини блокування. Звернулась до відділення банку, працівники некомпетентні, нічого не змогли пояснити. Банк не просив жодних доказів, не приймає заяви. Я розчарована банком та його працівниками", — повідомила у скарзі одна з клієнток банку.

Позиція ПриватБанку

Представники ПриватБанку стверджують, що не блокують громадянам рахунки без причин. Операції під час фінансового моніторингу можуть розцінюватися як підозрілі у рамках чинного законодавства.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", — пояснюють у ПриватБанку.

Окрім того, є перелік фінансових операцій, провівши які у 99% випадків буде заблоковано рахунок:

у разі здійснення переказів на понад 400 тис. грн. Трапляються ситуації, коли блокування рахунку можливе після переказу на суму 25 тис. гривень через те, що клієнт не оперував подібними сумами до цього;

фінансова операція сталася у регіоні, де, як правило, не перебуває клієнт. Банк може розцінити це як доступ сторонніх осіб до рахунку;

сплеск переказів дрібних сум протягом одного дня. Це може бути кілька переказів по 3 тисячі гривень.

У банку пояснюють, що такі дії покликані виводити бізнес з тіні та змушувати українців працювати офіційно, сплачуючи податки у бюджет.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату.