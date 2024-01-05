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Monobank увів обмеження на оплату своїми картками — що відомо

5 січня 2024 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Монобанк обмежив оплату своїми картками — що відомо
Мобільний застосунок Моно. Фото: Monobank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український віртуальний банк "Monobank" запровадив обмеження на оплату своїми платіжними картками. Йдеться про можливість оплати у казино "Космолот".

Про це розповів співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

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Обмеження на оплату картками у Monobank

Він зазначив, що банк виявив факт недобросовісного використання власного бренду казино "Космолот". У зв'язку з цим вирішив запровадити відповідне покарання. Тепер заблоковано оплату картками Monobank.

"У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Monobank у казино "Космолот". Нашим брендом так користуватися не можна", — повідомив співзасновник банку.

Гороховський показав, яким чином казино "Космолот" використало у власній рекламі дизайн та назву, які дуже схожі на логотип Monobank.

 

монобанк
Джерело: Telegram Олега Гороховського

Також виставив умову відновлення можливості оплати картками. Це може статися у випадку перерахування на потреби Збройних сил України 10 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кількість людей, які вносять пожертви на ЗСУ, за 2023 рік збільшилася майже вдвічі. А загальна сума донатів цього року втричі більша, ніж торік.

Також ми писали, що в Монобанку розповіли про те, що протягом останніх 10 днів від шахрайських схем постраждали 83 особи на суму 1,6 мільйона гривень.

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