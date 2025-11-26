Чи призначається субсидія, якщо один із членів сім'ї виїхав за кордон — відповідь ПФУ

Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні призупиняють нарахування житлових субсидій громадянам, які залишаються за кордоном більше, ніж 60 днів. Відомо, яка саме причина є підставою для того, щоб нарахування допомоги призупинили.

Про це розповіла пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Детальніше про скасування субсидії

Як випливає з пояснення ПФУ, домогосподарство, у якому хоча б один із членів виїхав за кордон, має 30 днів на те, щоб надати цю інформацію Пенсійному фонду. Йдеться про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію.

"Після повідомлення про факт перебування за кордоном така особа не включається для обрахунку до складу домогосподарства, соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на неї не розраховуються", — йдеться у повідомленні.

У Пенсійному фонді зауважили, що якщо стане відомо про перебування представника домогосподарства в іншій країні під час виплат житлової субсидії, нарахування допомоги припиниться. Про місцеперебування людини можуть дізнатися під час верифікації виплат Міністерством фінансів України.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, яким влітку відмовили в отриманні житлової субсидії, можуть подати нову заявку з початком опалювального сезону. Така можливість є у споживачів, які:

погасили заборгованість;

оформили договір реструктуризації;

оскаржили заборгованість у судовому порядку.

Подати документи на оформлення житлової субсидії українці можуть особисто, у сервісному центрі Пенсійного фонду. Також можна надіслати заяву поштою або скористатися електронними сервісами.

Як повідомлялося раніше, в Україні триває реєстрація в програмі "Зимова підтримка", за якою кожному громадянину держава виплатить по 1 тисячі гривень. Відомо, чи вплине ця фіндопомога на призначення субсидії. Також ми розповідали, що українцям надають пільги на послуги ЖКГ після зміни адреси проживання. Для цього необхідно дотримуватися певних правил.