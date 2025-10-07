Відео
Україна
Пільги на послуги ЖКГ за новою адресою — що варто знати

Пільги на послуги ЖКГ за новою адресою — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:50
Пільги на послуги ЖКГ за адресою фактичного проживання — які вимагають документи
Гроші та квитанції для сплати комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, за яких умов може надаватися пільга на житлово-комунальні послуги за адресою фактичного проживання. Для цього необхідно дотримуватися певних вимог, зокрема мати додаткові документи.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Пільги на послуги ЖКГ за адресою фактичного проживання 

Як зазначають у фонді, питання надання пільг на оплату комунальних послуг регулює постанова № 117 Кабінету міністрів. Згідно з нею, допомога може надаватися особам, інформацію щодо яких внесено до Реєстру осіб, що мають право на пільги.

Також право на пільги на оплату послуг ЖКГ мають громадяни, які проживають як за зареєстрованим, так і за фактичним місцем проживання.

У разі оформлення пільг за фактичним місцем громадянин має додатково надати документи, де підтверджується нове місце проживання. Таким документом може виступити:

  • довідка про взяття на облік внутрішнього переселенця;
  • інший офіційний документ, де підтверджується фактичне місце проживання (це може бути договір оренди житла).

Якщо вищевказаних документів немає, то необхідно отримати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Їх оформлюють посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади.

Нові правила надання пільг у 2025 році

З травня 2025 року в Україні запрацював новий порядок призначення пільг на оплату комунальних послуг. Він передбачає, що право на допомогу тепер має визначатися залежно від сукупного середньомісячного доходу домогосподарства.

Йдеться про дохід родини за попередні шість місяців, якщо його сума в розрахунку на одну особу в родині не перевищує величину податкової соцпільги у 4,24 тис. грн.

Пільги з урахуванням доходів призначають:

  • реабілітованим особам, які отримали групу інвалідності через репресії або які стали пенсіонерами;
  • постраждалим через аварію на Чорнобильській атомній електростанції (категорії першої/другої), чоловікам та дружинам померлих ліквідаторів, опікунам дітей загиблих;
  • дружинам (чоловікам) померлих громадян, якщо не одружилися повторно, смерть яких виникла на тлі ліквідації інших ядерних аварій та випробувань;
  • звільненим особам з військової служби, які отримали групу інвалідності під час несення служби, а також родинам загиблих/зниклих безвісти військових;
  • батькам та членам родин військових, загиблих/померлих/зниклих безвісти під час служби; 
  • ветеранам служби, органів МВС, поліції та інших держорганів, а також вдовам та вдівцям померлих ветеранів відповідних категорій;
  • колишнім неповнолітнім в’язням нацистських таборів, гетто, а також їхнім дітям, народженим у місцях примусового утримання;
  • депортованим особам, які досягли пенсійного віку/мають групу інвалідності. 

Окремим категоріям надалі надаються пільги незалежно від рівня доходів. У списку:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю унаслідок війни;
  • члени родин загиблих чи померлих захисників/ветеранів;
  • постраждалі учасники Революції Гідності.

Раніше ми писали, за яких умов можна отримати субсидії на оплату комунальних послуг, якщо є заборгованість. Для цього необхідно дотримуватися певних вимог. 

Також ми розповідали, що декому під час звернення за призначенням субсидії на новий сезон потрібно мати важливу довідку. Йдеться про документ, де підтверджується відсутність боргу. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
