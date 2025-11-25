Відео
Субсидії на зиму — чи можна оформити, якщо відмовили влітку

Субсидії на зиму — чи можна оформити, якщо відмовили влітку

Дата публікації: 25 листопада 2025 11:21
Оновлено: 11:42
Субсидії на опалювальний сезон — хто може оформити після відмови влітку
Гроші й платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям влітку не вдалося оформити житлову субсидію через борги за комунальні послуги. Однак з початком опалювального сезону вони можуть повторно звернутися за оформленням допомоги.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як повторно оформити житлову субсидію

Як зазначається, відколи в Україні почався опалювальний сезон 2025/2026, повторно звернутися за оформленням субсидії можуть українці, які раніше отримали відмову через заборгованість за комунальні послуги або відсутність доходів.

Подавати заявку треба у перші два місяці опалювального сезону. Подати документи громадяни можуть кількома способами:

  • особисто, у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • надіслати заяву поштою;
  • скористатися електронними сервісами.

Також документи приймають уповноважені представники органів місцевого самоврядування.

Про що ще треба знати українцям 

Нагадаємо, щоб визначити розмір житлової субсидії, спеціалісти вивчають середньомісячний загальний дохід домогосподарства. У загальній сумі може бути різноманітний дохід, але у ПФУ зазначають, що остаточний розмір допомоги визначать, коли будуть враховані:

  • зарплата/грошове забезпечення;
  • пенсійні виплати;
  • соцдопомога;
  • допомога з безробіття і так далі.

У держструктурі зазначають, що розрахунок житлових субсидій відбувається за урядовою постановою №632 "Деякі питання виплати державної соцдопомоги".

Раніше ми розповідали, як змінився механізм надання субсидій. Тепер Пенсійний фонд ретельніше перевіряє дані про доходи заявників. Також ми писали, що українцям вже призначають субсидії на опалювальний сезон 2025/2026. При цьому деякі виплати були продовжені автоматично. 

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон фінансова допомога Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
