Україна
Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидії — українцям пояснили

Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидії — українцям пояснили

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 08:45
Оновлено: 20:39
Зимова підтримка у 2025 році — що буде з виплатою житлових субсидій
Квитанція за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України у суботу, 15 листопада 2025 року оформили перші пів мільйона заявок на отримання грошової допомоги в межах програми "Зимова підтримка". Тим часом стало відомо, чи вплине отримана 1 тисяча гривень на нарахування житлових субсидій

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

"Зимова підтримка" та житлові субсидії 

Як відомо, житлові субсидії — важливий інструмент допомоги для багатьох українців, які через фінансову обмеженість не можуть у повному обсязі сплачувати за комунальні послуги. Тож багатьох турбувало питання: чи вплине зимова грошова допомога в 1 тисячу гривень на отримання житлових субсидій. 

Як пояснив глава держави, "Зимова підтримка" — це додаткова допомога населенню від держави. 

"Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки", — наголосив Володимир Зеленський. 

Окрім фінансової допомоги, держава планує впроваджувати й інші заходи:

  • фіксовані зимові тарифи на електроенергію та газ;
  • фінансування на імпорт газу;
  • збільшити резерви обладнання для ремонтів після руйнувань від російських атак. 

Президент також додав, що після подання заяви на отримання 1 тисячі гривень, гроші нарахують впродовж десяти днів. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, оформити одноразову допомогу в 1 тисячу гривень громадяни можуть у мобільному застосунку "Дія". Потрібно виконати кілька простих кроків:

  • відкрити розділ "Сервіси";
  • перейти в розділ "Зимова підтримка";
  • обрати отримувача — себе чи дитину (треба додати свідоцтво про народження);
  • клікнути на картку "Національний кешбек" чи відкрити її;
  • перевірити персональні дані;
  • підтвердити, що ви перебуваєте в Україні;
  • надіслати заявку.

Далі подану заявку певний час опрацьовуватимуть,  опрацювання, а потім користувач отримає сповіщення про зміну статусу заявки на "в обробці". Далі потрібно просто чекати на зарахування коштів на банківську картку.

Як стало відомо раніше, частина людей може не подавати заявки в "Дії". Так, грошову допомогу  за програмою "Зимова підтримка" їм нададуть автоматично через Укрпошту. Також ми писали, що "Зимова підтримка" розрахована на 10-14 мільйонів людей. Однак частина українців не зможе отримати виплати. 

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
