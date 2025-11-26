Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПФУ предупредили о выплате субсидий — кому могут отменить

В ПФУ предупредили о выплате субсидий — кому могут отменить

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 08:45
обновлено: 08:19
Назначается ли субсидия, если один из членов семьи выехал за границу — ответ ПФУ
Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине приостанавливают начисление жилищных субсидий гражданам, которые остаются за границей больше, чем 60 дней. Известно, какая именно причина является основанием для того, чтобы начисление помощи приостановили.

Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Подробнее об отмене субсидии

Как следует из объяснения ПФУ, домохозяйство, в котором хотя бы один из членов выехал за границу, имеет 30 дней на то, чтобы предоставить эту информацию Пенсионному фонду. Речь идет о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия.

"После сообщения о факте пребывания за границей такое лицо не включается для расчета в состав домохозяйства, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на него не рассчитываются", — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что если станет известно о нахождении представителя домохозяйства в другой стране во время выплат жилищной субсидии, начисление помощи прекратится. О местонахождении человека могут узнать во время верификации выплат Министерством финансов Украины.

О чем еще стоит знать

Напомним, гражданам, которым летом отказали в получении жилищной субсидии, могут подать новую заявку с началом отопительного сезона. Такая возможность есть у потребителей, которые:

  • погасили задолженность;
  • оформили договор реструктуризации;
  • обжаловали задолженность в судебном порядке.

Подать документы на оформление жилищной субсидии украинцы могут лично, в сервисном центре Пенсионного фонда. Также можно отправить заявление по почте или воспользоваться электронными сервисами.

Как сообщалось ранее, в Украине продолжается регистрация в программе "Зимняя поддержка", по которой каждому гражданину государство выплатит по 1 тысяче гривен. Известно, повлияет ли эта финпомощь на назначение субсидии. Также мы рассказывали, что украинцам предоставляют льготы на услуги ЖКХ после смены адреса проживания. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.

коммунальные услуги субсидии финансовая помощь Пенсионный Фонд выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации