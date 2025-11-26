Назначается ли субсидия, если один из членов семьи выехал за границу — ответ ПФУ

В ПФУ предупредили о выплате субсидий — кому могут отменить
В Украине приостанавливают начисление жилищных субсидий гражданам, которые остаются за границей больше, чем 60 дней. Известно, какая именно причина является основанием для того, чтобы начисление помощи приостановили.
Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Подробнее об отмене субсидии
Как следует из объяснения ПФУ, домохозяйство, в котором хотя бы один из членов выехал за границу, имеет 30 дней на то, чтобы предоставить эту информацию Пенсионному фонду. Речь идет о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия.
"После сообщения о факте пребывания за границей такое лицо не включается для расчета в состав домохозяйства, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на него не рассчитываются", — говорится в сообщении.
В Пенсионном фонде отметили, что если станет известно о нахождении представителя домохозяйства в другой стране во время выплат жилищной субсидии, начисление помощи прекратится. О местонахождении человека могут узнать во время верификации выплат Министерством финансов Украины.
О чем еще стоит знать
Напомним, гражданам, которым летом отказали в получении жилищной субсидии, могут подать новую заявку с началом отопительного сезона. Такая возможность есть у потребителей, которые:
- погасили задолженность;
- оформили договор реструктуризации;
- обжаловали задолженность в судебном порядке.
Подать документы на оформление жилищной субсидии украинцы могут лично, в сервисном центре Пенсионного фонда. Также можно отправить заявление по почте или воспользоваться электронными сервисами.
Как сообщалось ранее, в Украине продолжается регистрация в программе "Зимняя поддержка", по которой каждому гражданину государство выплатит по 1 тысяче гривен. Известно, повлияет ли эта финпомощь на назначение субсидии. Также мы рассказывали, что украинцам предоставляют льготы на услуги ЖКХ после смены адреса проживания. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.
