Назначается ли субсидия, если один из членов семьи выехал за границу — ответ ПФУ

Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине приостанавливают начисление жилищных субсидий гражданам, которые остаются за границей больше, чем 60 дней. Известно, какая именно причина является основанием для того, чтобы начисление помощи приостановили.

Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Подробнее об отмене субсидии

Как следует из объяснения ПФУ, домохозяйство, в котором хотя бы один из членов выехал за границу, имеет 30 дней на то, чтобы предоставить эту информацию Пенсионному фонду. Речь идет о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия.

"После сообщения о факте пребывания за границей такое лицо не включается для расчета в состав домохозяйства, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на него не рассчитываются", — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что если станет известно о нахождении представителя домохозяйства в другой стране во время выплат жилищной субсидии, начисление помощи прекратится. О местонахождении человека могут узнать во время верификации выплат Министерством финансов Украины.

О чем еще стоит знать

Напомним, гражданам, которым летом отказали в получении жилищной субсидии, могут подать новую заявку с началом отопительного сезона. Такая возможность есть у потребителей, которые:

погасили задолженность;

оформили договор реструктуризации;

обжаловали задолженность в судебном порядке.

Подать документы на оформление жилищной субсидии украинцы могут лично, в сервисном центре Пенсионного фонда. Также можно отправить заявление по почте или воспользоваться электронными сервисами.

Как сообщалось ранее, в Украине продолжается регистрация в программе "Зимняя поддержка", по которой каждому гражданину государство выплатит по 1 тысяче гривен. Известно, повлияет ли эта финпомощь на назначение субсидии. Также мы рассказывали, что украинцам предоставляют льготы на услуги ЖКХ после смены адреса проживания. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.