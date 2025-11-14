Субсидії на зиму та доходи — які нюанси в призначенні допомоги мають знати українці

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, які доходи громадян враховують під час перепризначення житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026. Від цього залежить розмір грошової компенсації з оплати комунальних послуг.

Які доходи враховують для субсидій на зиму

Як зазначають у Пенсійному фонді, під час визначення розміру житлової субсидії фахівці беруть до уваги середньомісячний загальний дохід домогосподарства. За урядовою постановою №632 "Деякі питання виплати державної соцдопомоги", у загальну суму може входити різноманітний дохід. Кінцевий розмір буде визначений на основі врахування:

заробітної плати/грошового забезпечення військовослужбовців;

пенсійних виплат;

стипендії, окрім соціальної для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціальної допомоги;

допомоги з безробіття, інших страхових виплат;

грошових переказів, що надійшли на карту з-за кордону;

дивідендів, отриманих від цінних паперів;

інших доходів, зокрема грошей від оренди землі, реалізації майна.

Окремо діють правилами для фізосіб-підприємців (п. 9 постанови № 632). Згідно з особливостями врахування доходів, для підприємців на спрощеній системі оподаткування до сукупного доходу враховують заробіток, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати на кінець періоду, за який враховується:

платники єдиного податку першої групи — один розмір мінімальної зарплати;

платники єдиного податку другої групи — два розміри "мінімалки";

платники єдиного податку третьої групи — три розміри "мінімалки".

Водночас, для фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, платників єдиного податку першої-третьої груп, не враховується дохід, одержаний самозайнятою особою та дохід від бізнес-діяльності, дані про які подає Державна податкова служба на запит органу Пенсійного фонду.

"Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи", — пояснюють у фонді.

Кому перепризначають субсидії на зимовий період

За інформацією ПФУ, на холодний сезон допомогу більшості отримувачів перепризначили в автоматичному режимі. Йдеться про тих, хто раніше отримував субсидії та тих, кому в літній період призначили "нульову" субсидію. Окремо просять звернутися за оформленням держдопомоги за таких обставин:

якщо житлова субсидія призначається вперше;

якщо влітку у призначенні субсидії було відмовлено через борги чи відсутність заробітку;

якщо відбулися зміни у складі домогосподарства/в разі змін у соціальному стані.

Допомога з оплати комунальних послуг призначається з місяця звернення і до завершення опалювального сезону.

Якщо заяву буде подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то допомогу призначать з його перших днів, якщо пізніше, то з дати, коли виникло відповідне право на неї.

Раніше ми писали, як змінилися правила у питанні надання субсидій на оплату комунпослуг. Нині Пенсійний фонд більше ретельно перевіряє дані про доходи заявників.

Ще повідомляли, що в Нафтогазі розповіли, який документ вимагають від клієнтів для отримання субсидії на опалювальний сезон. Йдеться про підтвердження відсутності боргів.