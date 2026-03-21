У ПФУ назвали нюанси у призначенні субсидії після виїзду за кордон

Гроші в руках у людини й платіжки за комунальні послуги на столі.

В Україні держава допомагає деяким громадянам з оплатою житлово-комунальних послуг, надаючи їм субсидію. Фіндопомога стосується лише тих осіб, які фактично проживають у помешканні.Однак через повномасштабну війну з РФ склалася ситуація, коли багато співгромадян виїхали з країни за кордон, тож їх цікавить, чи вплине ця обставина на призначення житлової субсидії.

Відповідь на це питання надали у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Виїзд за кордон і призначення субсидії українцям

У ПФУ пояснили, що під час воєнного стану та впродовж 2 місяців після його припинення, українцям не відмовлятимуть у субсидії на комунальні послуги, навіть якщо вони перебуватимуть в іншій країні. Житлову субсидію надаватимуть на все домогосподарство.

"Проте ті члени родини, які перебувають за межами України більше 60 днів, не враховуються при розрахунку субсидії. Відповідно розмір допомоги зміниться", — підкреслили у ПФУ.

Соціальні норми житла та комунальних послуг не розраховуються на осіб, які фактично не живуть у домогосподарстві, а їхні доходи при призначенні субсидії не будуть враховані.

Отже, якщо хтось із членів родини перебувають в Україні, житлову субсидію нададуть лише тим, хто проживає за фактичною адресою. Споживачі, які залишаються за кордоном, не потраплять у розрахунок.

Домогосподарство, у якому ніхто не споживає й не користується комунальними послугами, теж не отримає житлову субсидію від держави.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що нарахування субсидії можна відновити, якщо субсидіант доведе, що перебував за кордоном на лікуванні. Для цього потрібно:

Отримати документи про лікування. Перекласти їх українською мовою. Подати документи до ПФУ.

Подати документи можна через електронний портал Пенсійного фонду, якщо є електронний підпис, а також поштою, надіславши рекомендований лист до сервісного центру ПФУ за місцем реєстрації в Україні.

Раніше ми розповідали про оновлений розмір загального доходу сім’ї, який впливає на право на пільги з оплати комунальних послуг. У 2026 році цей показник підвищився на понад 300 грн. Ще писали про комунальні послуги, за які потрібно платити навіть тоді, коли у помешканні ніхто не живе. Йдеться про прибирання, освітлення під'їздів і не тільки.

Як українцям перевірити право на субсидію?

Дізнатися про субсидію можна онлайн. Ця інформація доступна на порталі електронних послуг ПФУ, якщо відкрити розділи "Моя субсидія" або "Мої повідомлення". Також перевірити право на допомогу можна у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Як українцям оформити субсидію через Дію?

Для цього потрібно авторизуватися на порталі та обрати розділ "Пенсії, пільги та допомога", а потім — послугу "Заява на субсидію".

Далі користувач заповнює заяву та обирає, як хоче отримувати допомогу: на банківську картку чи у відділеннях Укрпошти. Заява на призначення субсидії в Пенсійний фонд надсилається автоматично.