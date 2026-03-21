В ПФУ назвали нюансы в назначении субсидии после выезда за границу

Деньги в руках у человека и платежки за коммунальные услуги на столе.

В Украине государство помогает некоторым гражданам с оплатой жилищно-коммунальных услуг, предоставляя им субсидию. Финпомощь касается только тех людей, которые фактически проживают в квартире. Однако из-за полномасштабной войны с РФ сложилась ситуация, когда многие сограждане выехали за границу, поэтому их интересует, повлияет ли это обстоятельство на назначение жилищной субсидии.

Ответ на этот вопрос предоставили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Выезд за границу и назначение субсидии украинцам

В ПФУ объяснили, что во время военного положения и в течение 2 месяцев после его прекращения, украинцам не будут отказывать в субсидии на коммунальные услуги, даже если они будут находиться в другой стране. Жилищную субсидию будут предоставлять на все домохозяйство.

"Однако те члены семьи, которые находятся за пределами Украины более 60 дней, не учитываются при расчете субсидии. Соответственно размер помощи изменится", — подчеркнули в ПФУ.

Социальные нормы жилья и коммунальных услуг не рассчитываются на тех, кто фактически не живет в домохозяйстве, а их доходы при назначении субсидии не будут учтены.

Итак, если кто-то из членов семьи находятся в Украине, жилищную субсидию предоставят только тем, кто проживает по фактическому адресу. Потребители, которые остаются за границей, не попадут в расчет.

Домохозяйство, в котором никто не потребляет и не пользуется коммунальными услугами, тоже не получит жилищную субсидию от государства.

Что еще стоит знать

Напомним, что начисление субсидии можно восстановить, если субсидиант докажет, что находился за границей на лечении. Для этого нужно:

Получить документы о лечении. Перевести их на украинский язык. Подать документы в ПФУ.

Подать документы можно через электронный портал Пенсионного фонда, если есть электронная подпись, а также по почте, отправив заказное письмо в сервисный центр ПФУ по месту регистрации в Украине.

Ранее мы рассказывали об обновленном размере общего дохода семьи, который влияет на право на льготы по оплате коммунальных услуг. В 2026 году этот показатель повысился более чем на 300 грн. Еще писали о коммунальных услугах, за которые нужно платить даже тогда, когда в квартире никто не живет. Речь идет об уборке, освещении подъездов и не только.

Как украинцам проверить право на субсидию?

Узнать о субсидии можно онлайн. Эта информация доступна на портале электронных услуг ПФУ, если открыть разделы "Моя субсидия" или "Мои сообщения". Также проверить право на помощь можно в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Как украинцам оформить субсидию через Дію?

Для этого нужно авторизоваться на портале и выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь", а затем — услугу "Заявление на субсидию".

Далее пользователь заполняет заявление и выбирает, как хочет получать помощь: на банковскую карточку или в отделениях Укрпошти. Заявление на назначение субсидии в Пенсионный фонд направляется автоматически.