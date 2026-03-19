Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Загроза втрати субсидії: ПФУ просить додаткові документи

Загроза втрати субсидії: ПФУ просить додаткові документи

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 08:50
Жінка тримає гроші та переглядає платіжки. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) просить деяких отримувачів житлових субсидій та пільг подати додаткові документи. Вимогу необхідно виконати протягом 10 днів, інакше це може призвести до незаконного нарахування коштів, які доведеться повернути державі. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, отримувачі житлових субсидій та пільг зобов'язані подавати додаткову інформацію та документи у разі появи змін у персональних даних, від яких залежить право на фінансову державну підтримку. 

За даними ПФУ, громадяни мусять у 10-денний термін поінформувати, якщо зміни стосуються:

  1. Паспорта громадянина (серії/номера/типу документа);
  2. Прізвища/іншої персональної інформації;
  3. Контактних даних (телефон, е-пошта);
  4. Банківських реквізитів;
  5. Статусу зайнятості (у разі працевлаштування/звільнення/відкриття власної справи/припинення підприємницької діяльності).

Як повідомити ПФУ про зміни для збереження права на субсидії

У 2026 році отримувачі житлових субсидій можуть подати додаткові відомості, обравши один з таких способів:

  • через е-кабінет на порталі Пенсійного фонду;
  • особисто через територіальний орган ПФУ;
  • через пошту у вигляді рекомендованого листа із копіями документів;
  • через роботодавців (якщо зміни сталися у працевлаштуванні).

Раніше ми писали, чому клієнтам Нафтогазу можуть надходити некоректні нарахування у комунальних платіжках. Громадян також закликали слідкувати за своєчасним інформуванням щодо низки змін особового рахунку, зокрема номера телефону чи пошти. 

Також ми повідомляли, що у 2026 році для українців змінили розмір загального доходу сім’ї, від якого залежить право на пільги з оплати комунальних послуг. Нині показник підвищився на більш ніж 300 грн.  

Часті питання

Що чекає субсидіантів у разі неінформування ПФУ

За даними Пенсійного фонду, своєчасне інформування про появу змін є запорукою стабільного надання соціальних гарантій. Якщо громадянин, не знаючи такої вимоги, не повідомить про зміни у 10-денний термін, це призведе до переплати грошей.

Згодом їх все одно буде визнано незаконно отриманими, тому ПФУ вимагатиме обов’язкового повернення добровільно чи примусово.

Де можна перевірити, чи збережене право на субсидію

Громадяни можуть дізнатися про субсидію онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього треба зайти у розділ "Моя субсидія" або "Мої повідомлення". Також перевірити право на допомогу можна у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

комунальні послуги субсидії ЖКГ ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації