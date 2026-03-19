Загроза втрати субсидії: ПФУ просить додаткові документи

Жінка тримає гроші та переглядає платіжки. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) просить деяких отримувачів житлових субсидій та пільг подати додаткові документи. Вимогу необхідно виконати протягом 10 днів, інакше це може призвести до незаконного нарахування коштів, які доведеться повернути державі.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Кому з субсидіантів потрібно подати додаткові документи в ПФУ

Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, отримувачі житлових субсидій та пільг зобов'язані подавати додаткову інформацію та документи у разі появи змін у персональних даних, від яких залежить право на фінансову державну підтримку.

За даними ПФУ, громадяни мусять у 10-денний термін поінформувати, якщо зміни стосуються:

Паспорта громадянина (серії/номера/типу документа); Прізвища/іншої персональної інформації; Контактних даних (телефон, е-пошта); Банківських реквізитів; Статусу зайнятості (у разі працевлаштування/звільнення/відкриття власної справи/припинення підприємницької діяльності).

Як повідомити ПФУ про зміни для збереження права на субсидії

У 2026 році отримувачі житлових субсидій можуть подати додаткові відомості, обравши один з таких способів:

через е-кабінет на порталі Пенсійного фонду;

особисто через територіальний орган ПФУ;

через пошту у вигляді рекомендованого листа із копіями документів;

через роботодавців (якщо зміни сталися у працевлаштуванні).

Раніше ми писали, чому клієнтам Нафтогазу можуть надходити некоректні нарахування у комунальних платіжках. Громадян також закликали слідкувати за своєчасним інформуванням щодо низки змін особового рахунку, зокрема номера телефону чи пошти.

Також ми повідомляли, що у 2026 році для українців змінили розмір загального доходу сім’ї, від якого залежить право на пільги з оплати комунальних послуг. Нині показник підвищився на більш ніж 300 грн.

Часті питання

Що чекає субсидіантів у разі неінформування ПФУ

За даними Пенсійного фонду, своєчасне інформування про появу змін є запорукою стабільного надання соціальних гарантій. Якщо громадянин, не знаючи такої вимоги, не повідомить про зміни у 10-денний термін, це призведе до переплати грошей.

Згодом їх все одно буде визнано незаконно отриманими, тому ПФУ вимагатиме обов’язкового повернення добровільно чи примусово.

Де можна перевірити, чи збережене право на субсидію

Громадяни можуть дізнатися про субсидію онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього треба зайти у розділ "Моя субсидія" або "Мої повідомлення". Також перевірити право на допомогу можна у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.