Пільги на комуналку — хто може отримати знижку у 2026 році

Комуналка зі знижкою — хто має право на пільги у 2026 році
У 2026 році держава продовжує надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій громадян. Часткова або повна компенсація може поширюватися на оплату за житло, воду, тепло, електроенергію, газ, вивезення сміття тощо. Водночас право на пільги мають не всі — перелік отримувачів чітко визначений законодавством.
Про те, хто може скористатися пільгами на ЖКП та які послуги підлягають компенсації, розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Хто може не платити повну вартість комуналки
Відповідно до чинного законодавства пільги на житлово-комунальні послуги надаються:
- особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих чи померлих військовослужбовців;
- постраждалим учасникам революції Гідності;
- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям ліквідаторів та дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії;
- учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружинам (чоловікам) загиблих ветеранів відповідних силових структур;
- особам, які отримали інвалідність під час служби, та членам родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;
- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітованим громадянам, колишнім в’язням гетто і концтаборів, жертвам нацистських переслідувань;
- батькам та членам сімей працівників цивільного захисту, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у яких не менш як рік проживають троє або більше дітей;
- пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;
- пенсіонерам, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.
Для оформлення пільг треба особисто або через портал електронних послуг подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
На які комунальні послуги надається знижка
Повний перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначає спеціальний Порядок. Документ передбачає, що українці з-поміж вищеперелічених категорій можуть отримати знижки на такі ЖКП:
- користування житлом, зокрема оплату за квартиру та обслуговування будинку й прибудинкової території;
- управління багатоквартирним будинком;
- централізоване постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення;
- теплопостачання, електроенергія, постачання та транспортування природного газу;
- централізоване опалення й вивезення побутових відходів;
- закупівля твердого палива та скрапленого газу.
Пільга може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Раніше ми писали, що у 2026 році змінився розмір сукупного доходу родини, що дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП).
