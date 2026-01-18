Пільги на комуналку — хто може отримати знижку у 2026 році

Платіжки за комуналку і калькулятор на столі. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава продовжує надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій громадян. Часткова або повна компенсація може поширюватися на оплату за житло, воду, тепло, електроенергію, газ, вивезення сміття тощо. Водночас право на пільги мають не всі — перелік отримувачів чітко визначений законодавством.

Про те, хто може скористатися пільгами на ЖКП та які послуги підлягають компенсації, розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Хто може не платити повну вартість комуналки

Відповідно до чинного законодавства пільги на житлово-комунальні послуги надаються:

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих чи померлих військовослужбовців;

постраждалим учасникам революції Гідності;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям ліквідаторів та дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії;

учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружинам (чоловікам) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особам, які отримали інвалідність під час служби, та членам родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітованим громадянам, колишнім в’язням гетто і концтаборів, жертвам нацистських переслідувань;

батькам та членам сімей працівників цивільного захисту, які загинули під час виконання службових обов’язків;

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у яких не менш як рік проживають троє або більше дітей;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

пенсіонерам, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.

Для оформлення пільг треба особисто або через портал електронних послуг подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

На які комунальні послуги надається знижка

Повний перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначає спеціальний Порядок. Документ передбачає, що українці з-поміж вищеперелічених категорій можуть отримати знижки на такі ЖКП:

користування житлом, зокрема оплату за квартиру та обслуговування будинку й прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

централізоване постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення;

теплопостачання, електроенергія, постачання та транспортування природного газу;

централізоване опалення й вивезення побутових відходів;

закупівля твердого палива та скрапленого газу.

Пільга може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Раніше ми писали, що у 2026 році змінився розмір сукупного доходу родини, що дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Також дізнавайтеся, що краще обрати — субсидію чи пільгу.