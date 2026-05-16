Фінансова допомога військовим у Києві доступна онлайн: як подати заяву

У Києві в рамках боротьби з бюрократією переформатували процес виплат міської допомоги захисникам та захисницям. Так, відтепер оформити та подати заявки можна онлайн, на сервісі "Портал послуг Києва". Йдеться про такі види виплат, як допомога при поранені та для здобуття вищої освіти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на преслужбу Київської міської держадміністрації.

Подавати онлайн-заяву на грошову допомогу можуть військові, які були поранені у зоні бойових дій після 24 вересня 2024 року. Місто надає одноразову допомогу таким захисникам у розмірі 45 000 гривень. Та якщо військовий отримає повторне поранення, то він зможе отримати гроші ще раз, якщо подасть нову заяву.

Як оформити виплати

Для цього потрібно виконати 3 кроки:

Авторизуватися на Порталі послуг Києва. Заповнити онлайн-форму та додати необхідні документи. Підписати заяву електронним підписом.

Гроші перерахують на соціальний банківський рахунок заявника. Це, як підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда, дозволяє уникнути складних процедур, коли люди перебувають на реабілітації.

Новим сервісом також можуть скористатися військові, які здобувають вищу освіту на денній або заочній формі навчання. Максимальний розмір допомоги — до 25 000 гривень. Виплата доступна раз на рік. Фіндопомога покриває витрати на навчання у 2026 — 2027 навчальному році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у Києві покривають військовослужбовцям зі статусом УБД витрати за використану відпустку. Сума компенсації сягає 12 000 гривень на кожного члена родини. Оформити виплати можна за відпочинок на території України. Щоб отримати гроші потрібно надати фіскальні чеки, квитанції, банківські підтвердження, договори або ваучери.

Як писали Новини.LIVE, українські військові, яким встановили окремі діагнози, мають право на грошову допомогу. Щоб отримат гроші, потрібно подати рапорт. Розмір фінпідтримки становить 20 130,05 гривень.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у військових можуть з’явитися накопичувальні рахунки. На них, як очікується, нараховуватимуть грошове забезпечення, премії, доплати та інші винагороди. Однак цю ініціативу ще має підтримати Верховна Рада України (ВРУ).