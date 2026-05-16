Финансовая помощь военным в Киеве доступна онлайн: как подать заявление

В Киеве в рамках борьбы с бюрократией переформатировали процесс выплат городской помощи защитникам и защитницам. Так, отныне оформить и подать заявки можно онлайн, на сервисе "Портал услуг Киева". Речь идет о таких видах выплат, как помощь при ранении и для получения высшего образования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Подавать онлайн-заявление на денежную помощь могут военные, которые были ранены в зоне боевых действий после 24 сентября 2024 года. Город предоставляет единовременное пособие таким защитникам в размере 45 000 гривен. Но если военный получит повторное ранение, то он сможет получить деньги еще раз, если подаст новое заявление.

Как оформить выплаты

Для этого нужно выполнить 3 шага:

Авторизоваться на Портале услуг Киева. Заполнить онлайн-форму и добавить необходимые документы. Подписать заявление электронной подписью.

Деньги перечислят на социальный банковский счет заявителя. Это, как подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда, позволяет избежать сложных процедур, когда люди находятся на реабилитации.

Новым сервисом также могут воспользоваться военные, которые получают высшее образование на дневной или заочной форме обучения. Максимальный размер помощи — до 25 000 гривен. Выплата доступна раз в год. Финпомощь покрывает расходы на обучение в 2026 — 2027 учебном году.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Киеве покрывают военнослужащим со статусом УБД расходы за использованный отпуск. Сумма компенсации достигает 12 000 гривен на каждого члена семьи. Оформить выплаты можно за отдых на территории Украины. Чтобы получить деньги нужно предоставить фискальные чеки, квитанции, банковские подтверждения, договора или ваучеры.

Как писали Новини.LIVE, украинским военным, которым установили отдельные диагнозы, имеют право на денежную помощь. Чтобы получить деньги, нужно подать рапорт. Размер финподдержки составляет 20 130,05 гривен.

Еще Новини.LIVE сообщали, что у военных могут появиться накопительные счета. На них, как ожидается, будут начислять денежное обеспечение, премии, доплаты и другие вознаграждения. Однако эту инициативу еще должна поддержать Верховная Рада Украины (ВРУ).